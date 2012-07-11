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Трое в Нью-Йорке Трое в Нью-Йорке
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Generation Um

Трое в Нью-Йорке, 2012

2012 / США
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джон живет в Нью-Йорке и зарабатывает на жизнь тем, что развозит по клиентам сотрудниц элитной службы эскорта Милу и Вайолет. Герои работают по ночам, а дни их заняты меланхолией, сомнениями и эмоциональным опустошением. Чаще всего они проводят время за пустой болтовней, но однажды в свой день рождения Джон предпринимает попытку преобразиться, стать чуть более решительным и с этой целью крадет у незнакомцев в парке камеру. С этого момента Джона и его компаньонок ждет день, полный неожиданных открытий о самих себе.

  • Фильм стал режиссерским дебютом фотохудожника Марка Манна.
  • Сценарий Марка Манна попался Киану Ривзу на глаза во время съемок в “Криминальной фишке от Генри”. Актера так впечатлило прочитанное, что он, благодаря помощи продюсера Элисон Палмер Брук, сам связался с Манном и предложил свое участие в картине.
  • Кличка кошки Джона (Киану Ривз) – Миднайт. Так же звали одного из главных героев в фильме с Ривзом “Константин: Повелитель тьмы”.
  • В одной из сцен на чеке можно заметить фамилию и дату рождения главного героя. Джон Уолл родился в сентябре, как и Ривз. Уолл (дословно “Стена”) – прозвище актера в те времена, когда он играл в хоккей.
  • Съемки картины прошли на Манхэттене в Нью-Йорке.

24 часа из жизни водителя Джона и двух девушек.

Криминал, неправильные решения, предательство - все это они пройдут вместе за такой короткий срок. Один день жизни в Нью-Йорке, который меняет путь главных героев…

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 12 июля 2012
Премьера в мире 11 июля 2012
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Top Film Distribution
Бюджет $1 700 000
Режиссер
Марк Манн
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Бояна Новакович
Бояна Новакович
Джонатан Орсини
Джонатан Орсини
Карен Оливо
Энджи Мартинез
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
4.6
Оцените 10 голосов
3.9 IMDb
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Постер фильма Трое в Нью-Йорке 4 постера
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Трое в Нью-Йорке

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
frankiesayrelax 2 апреля 2015, 12:51
а где идет-то? в прокате якобы с 17 января. а расписания нет
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