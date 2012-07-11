Трое в Нью-Йорке, 2012

Джон живет в Нью-Йорке и зарабатывает на жизнь тем, что развозит по клиентам сотрудниц элитной службы эскорта Милу и Вайолет. Герои работают по ночам, а дни их заняты меланхолией, сомнениями и эмоциональным опустошением. Чаще всего они проводят время за пустой болтовней, но однажды в свой день рождения Джон предпринимает попытку преобразиться, стать чуть более решительным и с этой целью крадет у незнакомцев в парке камеру. С этого момента Джона и его компаньонок ждет день, полный неожиданных открытий о самих себе.
24 часа из жизни водителя Джона и двух девушек.
Криминал, неправильные решения, предательство - все это они пройдут вместе за такой короткий срок. Один день жизни в Нью-Йорке, который меняет путь главных героев…