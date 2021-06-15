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Бригитт Ланди-Пейн
Бригитт Ланди-Пейн
Brigette Lundy-Paine
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Бригитт Ланди-Пейн
Brigette Lundy-Paine
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Дата рождения
10 августа 1993
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Даллас, Техас, США
Рост
169 см
Биография Бригитт Ланди-Пейн
Родилась 10 августа 1993 года. Даллас, Техас, США.
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Фильмография Бригитт Ланди-Пейн
Билл и Тед
комедия, фантастика
2020, США
5.0
Точка отрыва
комедия
2018, США
5.0
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Сэм сталкивается с новыми проблемами в трейлере финального сезона сериала «Нетипичный»
Главный герой покидает дом ради учебы.
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15 июня 2021 12:23
Киану Ривз и Алекс Уинтер во втором эпичном трейлере «Билла и Теда 3»
Премьера состоится 1 сентября в кинотеатрах и в «цифре».
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23 июля 2020 16:59
Киану Ривз и Алекс Уинтер летят в прошлое на свежих кадрах «Билла и Теда 3»
Неисправимые раздолбаи вернутся к зрителям в конце августа.
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22 июля 2020 13:54
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