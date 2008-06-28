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Пешком-пешком Пешком-пешком
Киноафиша Фильмы Пешком-пешком
Aruitemo aruitemo / Still Walking

Пешком-пешком, 2008

2008 / Япония
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 28 июня 2008
Возраст 18+
Режиссер
Хирокадзу Корээда
Хирокадзу Корээда
В ролях
Юи Нацукава
Ю
Казуя Такахаси
Сохей Танака
Кирин Кики
Кирин Кики
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пешком-пешком 2 постера
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