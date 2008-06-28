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Пешком-пешком
Aruitemo aruitemo / Still Walking
Пешком-пешком, 2008
2008 / Япония
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7.9
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Жанр:
драма
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7.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность
1 час 54 минуты
Год выпуска
2008
Премьера в мире
28 июня 2008
Возраст
18+
Режиссер
Хирокадзу Корээда
В ролях
Юи Нацукава
Ю
Казуя Такахаси
Сохей Танака
Кирин Кики
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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