«Магазинные воришки»: Рецензия Киноафиши

Я, ты, он, она

Семья Сибата живут бедно – настолько, что отец Осаму и его сын Шота периодически воруют в магазине по хитрой изобретательной схеме, которая включает в себя интересное взаимодействие, взаимное прикрытие и коммуникацию на уровне жестов. Возвращаясь с очередного «дела», они замечают на улице маленькую и продрогшую девочку: Юри не очень любят её родители, поэтому, недолго думая, её принимают в тесные ряды новой семьи – и пусть Сибата живут на пенсию бабушки, но зато у них тепло, уютно и по-домашнему. Хирокадзу Корээда – режиссёр умеренного успеха и в классики ему пока рановато: Акира Куросава и Ясудзиро Одзу всё ещё формируют канон японского кинематографа, поэтому втиснуть туда современного автора будет очень трудно. Впрочем, всё может измениться с выходом «Магазинных воришек» – новый фильм Корээда в этом году победил в основном конкурсе Канн, завоевав Золотую пальмовую ветвь. Вот только призы фестиваля с набережной Круазетт, кажется, как-то обмельчали: в последние годы там выигрывают скорее компромиссные картины – хорошо сделанный и «правильный» арт-мейнстрим (например, «Дипан» или «Я, Дэниел Блейк»). К сожалению, новый фильм японца как раз из таких.

Кадр из фильма «Магазинные воришки»

«Магазинные воришки» очень тепло рисуют нам картины из жизни бедняков: пусть они небогаты, но зато какие широкие души! И детей любят, и сексом занимаются, да и в целом живут как люди! Сказать, что эта мысль неправильная, вредная или недостойная – язык не повернётся. При этом гуманистический посыл, с которым Корээда выступает на публике в своём новом фильме, очень трудно, практически невозможно назвать новаторским и оригинальным. На протяжении почти двух часов мы проникаемся чувствами к персонажам, нас мягкой, но всё-таки силой, заставляют сопереживать героям – и эта назидательная, притворно скромная интонация естественным образом может надоесть. Правильный сценарий, очень качественная операторская работа и человечный посыл вполне могут утомить – кажется, авторам вот такого доброго кино не стоит этого забывать. Впрочем, в последней трети случается плот-твист, очень логичный, но скрашивающий предыдущее впечатление, поэтому без спойлеров при обсуждении фильма обойтись невозможно.

Кадр из фильма «Магазинные воришки»

В момент, когда мальчик Шота нарочно позволяет полиции себя поймать, вскрывается правда, которая витала вокруг этой семьи неясными намёками. Хирокадзу Корээда переворачивает фильм, задавая ему новую тональность – открыто сочувственную по отношению к героям. Персонажи оказываются изгоями, к которым общество и властные структуры относятся подозрительно и с пренебрежением. Из всей предыдущей фильмографии «Магазинные воришки» больше всего похожи на фильм «Сын в отца» (2013), получившего в Каннах приз жюри. В итоге свежеиспечённый победитель Канн оказывается хорошим и добрым фильмом с печальным концом – жалко только, что эта тихая и весьма консервативная подача материала не совсем сочетается с той идеей, что несут в себе «Магазинные воришки».

Марат Шабаев

В российском прокате с 8 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Магазинные воришки»