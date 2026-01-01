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Моэми Катаяма
Moemi Katayama
Киноафиша
Персоны
Моэми Катаяма
Моэми Катаяма
Moemi Katayama
Дата рождения
1 октября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Рост
170 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Биография Моэми Катаямы
Родилась 1 октября 1990 года. Токио, Япония.
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Фильмография Моэми Катаямы
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Городской охотник
Shiti Hanta
боевик, комедия, криминал
2024, Япония
5.6
Пока смерть не разлучит нас
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драма
2023, Япония
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Магазинные воришки
Manbiki kazoku / Shoplifters
драма
2018, Япония
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