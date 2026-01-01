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Моэми Катаяма
Моэми Катаяма Moemi Katayama
Киноафиша Персоны Моэми Катаяма

Моэми Катаяма

Moemi Katayama

Дата рождения
1 октября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Рост
170 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр

Биография Моэми Катаямы

Родилась 1 октября 1990 года. Токио, Япония.

Популярные фильмы

Магазинные воришки 7.6
Магазинные воришки (2018)
Городской охотник 6.4
Городской охотник (2024)
Пока смерть не разлучит нас 5.6
Пока смерть не разлучит нас (2023)

Фильмография Моэми Катаямы

Городской охотник 6.4
Городской охотник Shiti Hanta
боевик, комедия, криминал 2024, Япония
Пока смерть не разлучит нас 5.6
Пока смерть не разлучит нас Matching
драма 2023, Япония
Магазинные воришки 7.6
Магазинные воришки Manbiki kazoku / Shoplifters
драма 2018, Япония
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