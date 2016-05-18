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После бури После бури
Киноафиша Фильмы После бури
Umi yori mo mada fukaku

После бури, 2016

2016 / Япония
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 18 мая 2016
Возраст 18+
Режиссер
Хирокадзу Корээда
Хирокадзу Корээда
В ролях
Кирин Кики
Кирин Кики
Рири Фрэнки
Рири Фрэнки
Йоко Маки
Сатоми Кобаяси
Исао Хасидзумэ
Исао Хасидзумэ
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма После бури 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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