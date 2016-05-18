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После бури
Umi yori mo mada fukaku
После бури, 2016
2016 / Япония
7.4
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
драма
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7.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
1 час 57 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
18 мая 2016
Возраст
18+
Режиссер
Хирокадзу Корээда
В ролях
Кирин Кики
Рири Фрэнки
Йоко Маки
Сатоми Кобаяси
Исао Хасидзумэ
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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