Правда, 2019

«Правда» — под таким названием французская кинозвезда Фабьенн (Катрин Денев) выпускает свои мемуары. С названием готова поспорить ее дочь-сценаристка (Жюльет Бинош), которая, приехав из Америки с мужем — актером сериалов (Итан Хоук) и дочкой, не нашла в книге ни слова правды — по крайней мере, о себе. Однако диве Фабьенн не до пустяков — она готовится к новой роли, которая причудливым образом отзеркалит ее настоящую семью, где за остроумными колкостями таится любовь, а за ложью — нежность.