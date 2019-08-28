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La verite / The Truth

Правда, 2019

2019 / Франция / Япония
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Первый французский фильм японского классика и гуманиста Хирокадзу Корээды («Магазинные воришки» — Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля 2018, «Никто не узнает») с поистине звездным составом: Жюльетт Бинош, Итаном Хоуком и Катрин Денев.

- Фильм открытия Венецианского кинофестиваля

«Правда» — под таким названием французская кинозвезда Фабьенн (Катрин Денев) выпускает свои мемуары. С названием готова поспорить ее дочь-сценаристка (Жюльет Бинош), которая, приехав из Америки с мужем — актером сериалов (Итан Хоук) и дочкой, не нашла в книге ни слова правды — по крайней мере, о себе. Однако диве Фабьенн не до пустяков — она готовится к новой роли, которая причудливым образом отзеркалит ее настоящую семью, где за остроумными колкостями таится любовь, а за ложью — нежность.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 6 февраля 2020
Премьера онлайн 19 марта 2020
Премьера в мире 28 августа 2019
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Хирокадзу Корээда
Хирокадзу Корээда
В ролях
Катрин Денев
Катрин Денев
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Людивин Санье
Людивин Санье
Итан Хоук
Итан Хоук
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Правда 6 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Фабьенн, успешная французская актриса (Катрин Денёв) приличным тиражом выпускает мемуары, в которых немного перевирает важные события своей жизни. К ней в большой замок (около тюрьмы, по поводу чего шутит герой Итана Хоука) приезжает дочь (Жюльетт Бинош) с мужем (Хоук) и дочерью, чтобы навестить и, кажется, просто понадоедать своим милым присутствием. Хирокадзу Корээда в «Правде» действительно убедительно мимикрирует под французского режиссёра средних лет. Ему удаются какие-то…
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aleks-tulup 17 февраля 2020, 06:33
Посмотрел с удовольствием. Катрин Денёв очаровательная, её игра прекрасна и убедительна. Тема семейных взаимоотношений меня волнует, поэтому было о… Читать дальше…
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10 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Призрачный свет буржуазии: «Правда» Хирокадзу Корээды 76-ой Венецианский кинофестиваль открылся новым фильмом обладателя каннской пальмовой ветви Хирокадзу Корээды. О неготовности японца рисковать на поле французского «кино про кино» рассказывает Денис Виленкин.
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29 августа 2019 13:49
Стал известен фильм открытия Венецианского кинофестиваля Им стала новая лента режиссёра «Магазинных воришек» Хирокадзу Корээда.
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18 июля 2019 16:40
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Дублированный трейлер
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Trailer
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Кадры из фильма Все кадры
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