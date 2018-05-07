Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегалодон" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Невидимый гость Невидимый гость
Киноафиша Фильмы Невидимый гость Отзывы о фильме «Невидимый гость»
Contratiempo Невидимый гость 2017 / Испания
8.1 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Невидимый гость»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Бизнесмен Адриан Дориа помещен под домашний арест. Его обвиняют в убийстве любовницы. В ближайшее время должно пройти судебное заседание, где решится его судьба. И Адриан по совету своего адвоката решает обратиться к специалисту по выходу из самых сложных ситуаций – Вирджинии Гудман. Для этого она приезжает к нему вечером, чтобы разработать качественную стратегию защиты. Они начинают с самого начала и через различные версии того, что произошло, перебирая «грязное белье»,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ольга Герман 7 мая 2018, 14:45
Так я его видела . Его можно было в свободном доступе посмотреть в интернете🤔 почему его теперь в кинотеатрах показывают ? Это старый фильм......
7 мая 2018, 14:45 Ответить
Киноафиша.инфо 7 мая 2018, 15:29
в ответ на сообщение Ольга Герман от 7 мая 2018, 14:45
Ольга, добрый день! Это фильм 2017ого года, в российском прокате его еще не было, вот и решили, видимо, прокатчики, что стоит показать его нашему зрителю.
7 мая 2018, 15:29 Ответить
Ольга Герман 7 мая 2018, 19:36
А так очень интересный! Советую посмотреть , фильм с неожиданным концом !
7 мая 2018, 19:36 Ответить
Катёна Сазанова 14 мая 2018, 13:10
Фильм есть в свободном доступе.Но фильм очень крутой.Офигенный сюжет и необычная концовка.Смотреть лучше внимательно.Мне очень понравился
14 мая 2018, 13:10 Ответить
Ann Lis 21 мая 2018, 12:30
Оценка
Какая разница есть фильм на торенте или нет. Кино на большом экране и на экране компа это разные вещи. Вы же не перестаете ходить в музеи от того что всю мировую живопись уже давно оцифровал гугл в мегапиксельном качестве. Классно, что фильм показывают в кино. До киноэкранов вообще проходит огромное количество замечательных релизов ... Сходу могу привести пример: последний фильм Лу Си Кея "Я люблю тебя папочка" ни кто из кинопрокатчиков не купил - а там Джон Малкович и Хлоэ Морец и вообще кино многообещающее.... Оно есть на торренте, но если через год его кто-то откопает и решит запустить в прокат, я например буду очень счастлива. И таких примеров очень и очень много...
21 мая 2018, 12:30 Ответить
https://intrade.bar/68731 24 мая 2018, 18:39
Оценка
Туповатенький фильм . явно не старались . даже повели негуманно ,показав робота с человеческим поведением . стоит отметить музыку ,вызывающие воспоминания о добрых, пропитанных смыслом и вызывающие искренние эмоции старых частей . а это отснятое говно не останется в памяти скорее всего ни у кого
24 мая 2018, 18:39 Ответить
Юлия Тимошенко 26 мая 2018, 19:47
Оценка
Смотрела его в плохом качестве,год назад. Шикарный сюжет с неожиданной развязкой.
26 мая 2018, 19:47 Ответить
shtraks 31 мая 2018, 19:14
Оценка
Фильм очень крутой. Смотрели его еще зимой в интернете, хорошего качества. Поздно его в прокат взяли.
31 мая 2018, 19:14 Ответить
dk 2 июня 2018, 20:54
Оценка
очень хорошо
2 июня 2018, 20:54 Ответить
alex 4 июня 2018, 08:25
Оценка
дети(22+23) сказали, что фильм старый.
на начало опоздали, понравился. понятно всё с самого начала, что эта седая дама мама парнишки, но всё равно был повод досмотреть фильм до конца.
4 июня 2018, 08:25 Ответить
Андрей 24 сентября 2018, 18:10
Оценка
очень хороший фильм!
очень хорошая актёрская игра и сюжет - от начала и до конца интересно смотреть!
рекомендую!
9 баллов из 10ти!
24 сентября 2018, 18:10 Ответить
veronika-g-21 10 ноября 2018, 09:00
Оценка
Фильм и правда очень крутой !!рекомендую,удерживает в напряжении от начала до конца !!
10 ноября 2018, 09:00 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мумиёшки
Мумиёшки 1 комментарий
Вызов
Вызов 230 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 21 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 11 комментариев
Мать
Мать 2 комментария
Экзорцист Ватикана
Экзорцист Ватикана 1 комментарий
Хотя бы кинода 2 8 комментариев
Русский крест
Русский крест 32 комментария
Дорогие мама и папа 3 комментария
Джон Уик 4
Джон Уик 4 58 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 13 комментариев
Переводчик
Переводчик 2 комментария
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 26 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 385 комментариев
Не дыши: Игра на выживание
Не дыши: Игра на выживание 2 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App