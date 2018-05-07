Бизнесмен Адриан Дориа помещен под домашний арест. Его обвиняют в убийстве любовницы. В ближайшее время должно пройти судебное заседание, где решится его судьба. И Адриан по совету своего адвоката решает обратиться к специалисту по выходу из самых сложных ситуаций – Вирджинии Гудман. Для этого она приезжает к нему вечером, чтобы разработать качественную стратегию защиты. Они начинают с самого начала и через различные версии того, что произошло, перебирая «грязное белье»,…
на начало опоздали, понравился. понятно всё с самого начала, что эта седая дама мама парнишки, но всё равно был повод досмотреть фильм до конца.
очень хорошая актёрская игра и сюжет - от начала и до конца интересно смотреть!
рекомендую!
9 баллов из 10ти!
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