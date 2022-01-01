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Давид Сельвас
Давид Сельвас
David Selvas
О персоне
Фильмография
Давид Сельвас
David Selvas
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Дата рождения
21 декабря 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Давида Сельваса
Родился 21 декабря 1971 года. Испания.
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Фильмография Давида Сельваса
Оккупант
приключения, драма, триллер
2020, Испания
6.0
Невидимый гость
криминал, триллер, детектив
2017, Испания
8.0
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