«Под Сильвер-Лэйк»: Рецензия Киноафиши

Безделье — двигатель символизма

Сэм (Эндрю Гарфилд) — типичный бездельник. Он не работает, не платит за квартиру, встречается с девушкой, к которой он, похоже, равнодушен, и даже ничем не увлекается, кроме разглядывания обнажённой соседки в бинокль. И вот однажды он знакомится в девушкой Сарой (Райли Кио), которая купалась в бассейне у его дома. Они общаются буквально один вечер, после чего она бесследно исчезает. Сэму кажется, что её странный поступок связан с пропажей местного миллиардера, и он начинает расследование, находя подсказки буквально везде: на рекламных плакатах, в старых песнях и даже на пачке с детским завтраком. Поиски приводят его к очень странным открытиям.

Кадр из фильма «Под Сильвер-Лэйк»

Чтобы получить удовольствие от этого фильма сразу нужно уяснить одно (и это не спойлер, а важная рекомендация): первые сорок минут сюжета будто настраивают на детектив, где все странности потом резко объяснят логичными интригами. Но дальше всё будет иначе, и расследование сменится откровенной фантасмагорией. Поэтому с самого начала не нужно ожидать от него линейности и логики — эта история совсем о другом. А точнее — почти ни о чём. Ведь в центре сюжета настоящий бездельник, и все свои изыскания он начинает просто от того, что делать ему совершенно нечего. Иначе он вряд ли бы задумался о том, почему новая знакомая так быстро уехала.

Кадр из фильма «Под Сильвер-Лэйк»

И всё действие происходит со своеобразной «ленцой». Ведь Сэм вроде и делает что-то, но сам плохо понимает — зачем ему это надо и куда оно приведёт. И после осознания такой странной мотивации героя, возникает следующий вопрос: а зачем это надо режиссёру и тем более зрителям? Но на него быстро приходит ответ, если смотреть внимательно. Во-первых, этот фильм — откровенная шутка над всеми псевдофилософскими картинами, где символизм пытается прикрыть слабый детектив или мелодраму. Ведь многие хотят получить лавры нового Дэвида Линча (о нём ещё не раз придётся вспомнить) или хотя бы Аронофски. Так почему бы не сделать сюжет, где этот символизм будет повсюду, буквально в каждом постере, каждом кадре фильмов, которые смотрят герои и даже в бессмысленной мазне на стенах.

Кадр из фильма «Под Сильвер-Лэйк»

Вот оно, ищите, если хотите что-то найти. Ведь герой занимается именно этим, выбирая каждое третье слово из песни, а потом считая буквы в них. Потом самые внимательные смогут рассказать режиссёру, что он имел в виду в этих сценах. А чтобы не было так скучно, все отсылки связаны со старой музыкой, фильмами и прочей поп-культурой. И тут уже могут порадоваться любители классики. Ведь всё не ограничивается только плакатами и кадрами из классического кино. Здесь главенствует типичная Линчевская (снова) двойственность — не зря режиссёр картины его поклонник. Если герои обсуждают портрет Кобейна, то дальше покажут его гитару, а более внимательные услышат и отсылки к его музыке в выступлении группы с диким названием «Иисус и дочери Дракулы».

Кадр из фильма «Под Сильвер-Лэйк»

Если завязка фильма напомнила «Окно во двор» Хичкока — вот вам могила самого режиссёра. Показали отрывок из кино с Мерилин Монро — девушка во сне позирует у бассейна так же, как та в своей легендарной фотосессии. Хоть устраивай конкурс на внимательность: кто больше заметит подобных «двойников». И, кстати, сны здесь играют не меньшую роль, чем реальность. А точнее, отличить, что же происходит на самом деле, а что — просто воображение героя (во сне или плод галлюцинаций от наркотиков), практически невозможно. И тут уже каждому зрителю придётся самому выбирать: считать ли лающих женщин и обнажённую в маске сову аллегорией или же списать всё на не самый ясный ум Сэма. Но главенствует, конечно же, Дэвид Линч. Мастер неоднозначных трактовок и магии чисел здесь буквально в каждом кадре. Первый же важный символ заставит вспомнить финал третьего сезона «Твин Пикс». А дальше будут совы и выступление на фоне красных портьер. А если и этого мало — небольшую роль сыграет Патрик Фишлер, который появлялся и в «Малхолланд Драйв» и всё в том же третьем сезоне «Твин Пикса».

Кадр из фильма «Под Сильвер-Лэйк»

Но всё это не отменяет того факта, что все эти отсылки — просто ради отсылок, а символизм — только ради символизма. Здесь нет многозначности трактовок и недосказанности. Если выкинуть всю «логику сна», сюжет превращается во вполне конкретное, не очень сложное и даже глуповатое действо. Хотя у картины есть одно отличное оправдание. Режиссёр всего этого и не скрывает и даже подчёркивает бессмысленность и нелепость происходящего, если не самим сюжетом, то хотя бы откровенно глупыми ужимками Гарфилда и его вечно болтающимися руками. Ведь всё это — просто от безделья.

Алексей Хромов

В российском прокате с 8 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Под Сильвер-Лэйк»