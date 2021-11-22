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Грэйс Ван Паттен

Grace Van Patten
Грэйс Ван Паттен
Грэйс Ван Паттен Grace Van Patten
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Дата рождения
21 ноября 1996
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
170 см
Биография Грэйс Ван Паттен

Родилась 21 ноября 1996 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Грэйс Ван Паттен
Сигнал бедствия
Сигнал бедствия
драма, фэнтези, мистика 2021, США
4.0
Хорошая осанка
Хорошая осанка
комедия, драма 2019, США
5.0
Под Сильвер-Лэйк
Под Сильвер-Лэйк
триллер, криминал 2018, США
5.0
Истории семьи Майровиц
Истории семьи Майровиц
комедия 2017, США
6.0
Свадьба Уайлд
Свадьба Уайлд
комедия 2017, США
5.0
Центральный парк
Центральный парк
ужасы, триллер 2017,
3.0
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Звезда «Миссис Флетчер» Джексон Уайт исполнит ведущую мужскую роль в драматическом сериале от Hulu В числе продюсеров шоу значится Эмма Робертс.
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22 ноября 2021 15:28
Девушка Ана оказывается втянута в страшную войну между мужчинами и женщинами в трейлере фильма «Сигнал бедствия» Главные роли сыграли Грэйс Ван Паттен, Миа Гот и Джульетт Льюис.
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26 августа 2021 16:51
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