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Грэйс Ван Паттен
Грэйс Ван Паттен
Grace Van Patten
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Грэйс Ван Паттен
Grace Van Patten
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Дата рождения
21 ноября 1996
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
170 см
Биография Грэйс Ван Паттен
Родилась 21 ноября 1996 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Грэйс Ван Паттен
Сигнал бедствия
драма, фэнтези, мистика
2021, США
4.0
Хорошая осанка
комедия, драма
2019, США
5.0
Под Сильвер-Лэйк
триллер, криминал
2018, США
5.0
Истории семьи Майровиц
комедия
2017, США
6.0
Свадьба Уайлд
комедия
2017, США
5.0
Центральный парк
ужасы, триллер
2017,
3.0
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В числе продюсеров шоу значится Эмма Робертс.
Написать
22 ноября 2021 15:28
Девушка Ана оказывается втянута в страшную войну между мужчинами и женщинами в трейлере фильма «Сигнал бедствия»
Главные роли сыграли Грэйс Ван Паттен, Миа Гот и Джульетт Льюис.
Написать
26 августа 2021 16:51
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