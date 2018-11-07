Сэм (Эндрю Гарфилд) — типичный бездельник. Он не работает, не платит за квартиру, встречается с девушкой, к которой он, похоже, равнодушен, и даже ничем не увлекается, кроме разглядывания обнажённой соседки в бинокль. И вот однажды он знакомится в девушкой Сарой (Райли Кио), которая купалась в бассейне у его дома. Они общаются буквально один вечер, после чего она бесследно исчезает. Сэму кажется, что её странный поступок связан с пропажей местного миллиардера, и он начинает расследование,…
Под Сильвер-Лэйк казался отличной идеей, но, как часто это бывает, теория не всегда хороша на практике. Лентяй по имени Сэм (Эндрю Гарфилд) любит оправдывать свою лень бренностью и тщетностью бытия. Он врет маме о том, что работает, целыми днями слоняется без дела по городу, встречается с начинающей актрисой и увлекается теориями заговора. Сэм уверен, что все знаки в этом мире неслучайны, что все они только и ждут своего адресата, и парень хочет стать тем, кто раскроет все секреты тайных обществ. Во дворе он встречает очаровательную незнакомку, которая бесследно пропадает на следующий день, и Сэма начинает накрывать.
Создатели фильма, похоже, очень хотели быть похожими в своей стилистике на Линча, Хичкока и Кубрика одновременно, но на выходе получилось плохо. Герои не вызывают никаких эмоций, кроме скуки, там нет интересных и ярких персонажей (ну, пожалуй, девушка с шариками только). Непонятен и жанр фильма: это комедия? Тогда почему не смешно. Это драма? Тогда почему не грустно. А, может, это тот фильм, что оставляет послевкусие или вопросы? Тоже нет. Единственный вопрос, который крутится на протяжении этого двухчасового фильма ЗАЧЕМ? Зачем они это сняли? Для кого? Какой смысл в этом фильме? Зачем тот или иной кадр, который потом не несет в себе никакого смысла для сюжета. Одно бесконечно «зачем?»
Если режиссер (он же и сценарист) хотел показать сатиру на современные теории заговора, то почему а- он не использует современные теории заговора, а только сто раз перекрученные до него (типа пластинок, проигрываемых назад), б – он очевидно высмеивает их, а потом сразу же кидается доказывать, что они вполне себе состоятельны. Герой не добивается ничего, не учится ничему, зритель вместе с ним теряет драгоценные 2 часа и 20 минут жизни. Бомжи, догхантеры, наркотики, Иисус, собаки, совы – это не бессмысленный набор слов, это то, из чего состоит это скучнейший фильм. Это плохо, это несмешно, это неумно, не тонко и еще куча других не.
Сэм был фактически никем, обыкновенной серой массой. Он жил в своей съемной квартире, ему не было дела ни до чего особенного, а потом в его жизни появилась она… То бишь Сара. Милая девушка в момент очаровала парня, сделав его фактически своим рабом… А потом прошла ночь, и она исчезла. Причем никто не знает, куда она делась, и никому нет до этого дела. Включая полицию, которая не воспринимает странноватого парня всерьез. Так что Сэму не остается ничего другого, кроме как отправиться в полный приключений путь по городу, который он познает с совершенно иной стороны. На каждом шагу идя знаки и знамения, Сэм верит, что приближается к той, которую так любит, но параллельно с этим наш неугомонный герой ввязывается в нешуточные проблемы. Мало того, что Саре вроде бы грозит что-то опасное, так ему еще необходимо разобраться с заговором, в суть которого не так просто проникнуть человеку с улицы, от которого пахнет скунсами (да-да, именно так!).
Конечно, накрутили здесь много чего, но вышло очень даже интересно. Режиссер умело жонглирует жанрами, не спешит раскрывать карты и любит путать нас, словно проводник в лабиринте Минотавра. Поначалу мне казалось, что соединить воедино все части истории не получится, но как только все наконец сходится в одну точку, захотелось просто встать и аплодировать!
Определенно, фильм заслуживает внимания.
Авторизация по e-mail