Наша рецензия

Сэм (Эндрю Гарфилд) — типичный бездельник. Он не работает, не платит за квартиру, встречается с девушкой, к которой он, похоже, равнодушен, и даже ничем не увлекается, кроме разглядывания обнажённой соседки в бинокль. И вот однажды он знакомится в девушкой Сарой (Райли Кио), которая купалась в бассейне у его дома. Они общаются буквально один вечер, после чего она бесследно исчезает. Сэму кажется, что её странный поступок связан с пропажей местного миллиардера, и он начинает расследование,…