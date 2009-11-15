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Постер фильма Оскар и розовая дама
7.1
Киноафиша Фильмы Оскар и розовая дама
7.1

Оскар и розовая дама

, 2009
Oscar et la dame rose
Франция, Бельгия, Канада / драма / 18+
Постер фильма Оскар и розовая дама
7.1

О фильме

Оскар, десятилетний мальчонка, вот уже несколько месяцев пребывает в госпитале. Ни его родители, ни врачи не хотят говорить ему о его болезни. Только Роз — ворчливая доставщица пиццы — общается с ним открыто и прямо. Чтобы как-то его развлечь, Роз придумывает игру : каждый из 12ти оставшихся дней его жизни считать за десять лет. Так он проживает целую жизнь. А чтобы делиться впечатлениями, тревогами и радостями своей жизни, Оскар пишет письма Богу, и Роз их отправляет на воздушном шарике в небо. Оба они и не подозревают, насколько повлияет на них их дружба..

В ролях

Мишель Ларок
Мишель Ларок
Rose
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Dr. Dusseldorf
Амира Касар
Амира Касар
Mme Gommette
Констанс Долле
Mère d'Oscar
Жером Киршер
Père d'Oscar
Милен Демонжо
Милен Демонжо
Lily
Бенуа Бриер
L'annonceur
Amir Ben Abdelmoumen
Oscar
Матильда Гоффарт
Peggy Blue
Bruno Metzger
Père de Peggy
Режиссер Эрик-Эммануэль Шмитт
Сценарист Эрик-Эммануэль Шмитт
Композитор Мишель Легран
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Бельгия / Канада
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 15 ноября 2009
Дата выхода
7 октября 2010 Германия
26 февраля 2010 Канада
15 ноября 2009 США
9 декабря 2009 Франция
Сборы в мире $1 760 856
Производство Pan Européenne, StudioCanal, Oscar Films
Другие названия
Oscar et la dame rose, Oscar and the Lady in Pink, 100歳の少年と12通の手紙, Cartas a Dios, O Oscar kai i kyria me ta roz, Oskar i pani Róża, Oskar und die Dame in Rosa, Оскар и розовата дама, Оскар и Розовая дама

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7 IMDb

Отзывы о фильме

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