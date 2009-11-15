Оскар, десятилетний мальчонка, вот уже несколько месяцев пребывает в госпитале. Ни его родители, ни врачи не хотят говорить ему о его болезни. Только Роз — ворчливая доставщица пиццы — общается с ним открыто и прямо. Чтобы как-то его развлечь, Роз придумывает игру : каждый из 12ти оставшихся дней его жизни считать за десять лет. Так он проживает целую жизнь. А чтобы делиться впечатлениями, тревогами и радостями своей жизни, Оскар пишет письма Богу, и Роз их отправляет на воздушном шарике в небо. Оба они и не подозревают, насколько повлияет на них их дружба..
ПроизводствоPan Européenne, StudioCanal, Oscar Films
Другие названия
Oscar et la dame rose, Oscar and the Lady in Pink, 100歳の少年と12通の手紙, Cartas a Dios, O Oscar kai i kyria me ta roz, Oskar i pani Róża, Oskar und die Dame in Rosa, Оскар и розовата дама, Оскар и Розовая дама
Рейтинг фильма
7.1
Оцените10 голосов
7IMDb
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