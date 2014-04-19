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Воспитательница Воспитательница
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Воспитательница, 2014

2014 / Израиль / Франция
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

История взаимоотношений воспитателя детского сада Ниры и ее воспитанника Йоава, неожиданно обнаружившего недюжинные поэтические таланты. Это открытие буквально преображает серые будни женщины, уставшей от обыденности и повседневных забот. Стихи, звучащие совсем не по-детски в устах ребенка, кажутся ей гениальными. Нира пытается выдать их за свои, все глубже увязая во взаимоотношениях с мальчиком, травмированным разводом родителей и требующим внимания к себе. Но, к чему приведет этот путь женщину, готовую забыть о своих собственных детях и счастливом супружестве?

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 19 апреля 2014
Возраст 16+
Режиссер
Надав Лапид
Надав Лапид
В ролях
Сарит Ларри
Лиор Раз
Лиор Раз
Жил Бен Дэвид
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Воспитательница 2 постера
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