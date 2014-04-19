Воспитательница, 2014

История взаимоотношений воспитателя детского сада Ниры и ее воспитанника Йоава, неожиданно обнаружившего недюжинные поэтические таланты. Это открытие буквально преображает серые будни женщины, уставшей от обыденности и повседневных забот. Стихи, звучащие совсем не по-детски в устах ребенка, кажутся ей гениальными. Нира пытается выдать их за свои, все глубже увязая во взаимоотношениях с мальчиком, травмированным разводом родителей и требующим внимания к себе. Но, к чему приведет этот путь женщину, готовую забыть о своих собственных детях и счастливом супружестве?