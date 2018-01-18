Sadie
О боже, посмотри на нас. Мы словно реклама для му#ков.
Rachel Biegler
Ты хочешь сказать, что мы му#ки или что мы часть рекламы, рассчитанной на му#ков?
Sadie
Нет, просто вся эта... публика с капучино в лофтах, с ноутбуками, собаками, растрёпанными волосами. Знаешь, вся эта фантазия. Это не твоя вина. Вы настоящие и искренние, просто вас подхватили культурные механизмы, которые создают привлекательность. Я проходила курс по медиа и потребительскому обществу. Это сильно изменило моё восприятие.