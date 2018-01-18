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Постер фильма Частная жизнь
7.1
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7.1

Частная жизнь

, 2018
Private Life
США / комедия, драма / 18+
Постер фильма Частная жизнь
7.1

О фильме

После череды неудачных попыток стать родителями у пары за 40 опускаются руки, однако на пороге появляется лучик надежды в лице их племянницы.

В ролях

Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Rachel Biegler
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Richard Grimes
Молли Шеннон
Молли Шеннон
Cynthia Grimes
Джон Кэрролл Линч
Джон Кэрролл Линч
Charlie Grimes
Кэйли Картер
Кэйли Картер
Gabrielle Reid
Clinic Nurse #1
Эми Расс
Admitting Nurse #1
Caroline Martin
Clinic Nurse #2
Nick Sullivan
Anesthesiologist
Эттьенн Парк
Эттьенн Парк
Female Doctor
Дэнис О’Хэр
Дэнис О’Хэр
Dr. Dordick
Режиссер Тамара Дженкинс
Сценарист Тамара Дженкинс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 4 октября 2018
Премьера в мире 18 января 2018
MPAA R
Производство Likely Story, Netflix
Другие названия
Private Life, Vida privada, Đời Tư, Mais uma Chance, Özel Hayat, Privatliv, Życie prywatne, Προσωπική ζωή, Приватне життя, Частная жизнь, プライベート・ライフ, 非孕私生活, 프라이빗 라이프

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Sadie О боже, посмотри на нас. Мы словно реклама для му#ков.
Rachel Biegler Ты хочешь сказать, что мы му#ки или что мы часть рекламы, рассчитанной на му#ков?
Sadie Нет, просто вся эта... публика с капучино в лофтах, с ноутбуками, собаками, растрёпанными волосами. Знаешь, вся эта фантазия. Это не твоя вина. Вы настоящие и искренние, просто вас подхватили культурные механизмы, которые создают привлекательность. Я проходила курс по медиа и потребительскому обществу. Это сильно изменило моё восприятие.

Отзывы о фильме

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