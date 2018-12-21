«Воспитательница»: Рецензия Киноафиши

Охотница за талантом

Неоднозначность фильма «Воспитательница» легче всего сравнить с неоднозначностью самого воспитания детей. Сколько бы психологи ни пытались разработать универсальный способ, сколько бы книг ни писали, как воспитать гения, дети упорно не желают вести себя одинаково. Ко всем, понимаешь ли, нужно искать индивидуальный подход. «Воспитательница» - непростой ребёнок. Со всей неприятной детской непосредственностью тычущий зрителям, особенно женщинам, в их собственные недостатки. Кажется, этот фильм невозможно полюбить, но равнодушным он не оставляет тоже.

кадр из фильма «Воспитательница»

Лиза - воспитательница в детском саду в пригороде Нью-Йорка. Ей 40. Она неплохо выглядит, неплохо справляется со своей работой, живёт в в общем-то благополучной типичной американской семье: муж, двое детей старшего подросткового возраста. Она даже ходит на курсы поэзии — учится писать стихи, самореализуется. Только вот проблема: у Лизы нет своего оригинального поэтического голоса. Зато он есть у пятилетнего Джимми. И Лиза решает вырастить из своего ученика великого поэта. Но, кажется, это больше похоже на одержимость…

кадр из фильма «Воспитательница»

Первое, что бросается в глаза, как только «Воспитательница» начинается, Мэгги Джилленхол наконец-то стопроцентно совпала с выданным ей образом. Странная, абсолютно лишённая изысканности внешность этой актрисы, при всей её ухоженности, оказалась идеальной для создания на экране собирательного образа обычной женщины среднего возраста, класса и образа мышления. Бесконечные платья, похожие на газон, брикенштоки на ногах - всё это эффективнее, чем в любой костюмной драме, работает на создание конкретного впечатления: какой женщиной я точно не хочу быть, когда мне будет 40. Но гораздо больше пугает точность её морального и ментального образа. Пустота, растерянность, зашоренность, нереализованность, которые и вылились в практически маниакальное преследование её ученика.

кадр из фильма «Воспитательница»

Уже по окончанию просмотра становится понятно, Джилленхол даже не пытается понравиться зрителям. Её героиня с самого начала опасно вкрадчивая и раздражающе внимательная к своим воспитанникам. Именно поэтому её так долго никто, даже зритель, не может заподозрить в нечистоте намерений. И разоблачает Лизу вторая звезда этой картины —Паркер Севак, который исполнил роль Джимми.

кадр из фильма «Воспитательница»

В каком-то смысле Джимми — олицетворение ребёнка мечты. И творческий, и энергичный, любит играть, как все, но уже показывает яркую индивидуальность, как немногие. Такой же собирательный образ, как и Лиза, и так же точно сыгранный. Этот дуэт проверяет на прочность зрительское терпение и выступает отличным индикатором зрительской испорченности: «Воспитательница» настолько тактильна, что в лучшем случае при просмотре можно ощутить фантомные прикосновения Мэгги Джилленхол через экран, а в худшем заподозрить этот фильм в скрытом сексуальном подтексте.

кадр из фильма «Воспитательница»

Дебютант в полном метре Сара Коланджело демонстрирует то, что можно назвать «женским взглядом» в кино. Её картина даже в самые напряжённые моменты мягка, планы перетекают из одного в другой, камера словно всматривается в главную героиню, подчёркивая на визуальном уровне, что в поступках и даже мыслях Лизы нет ничего героического. Это красивое кино, но совершенно без прикрас. «Воспитательница» — фильм как будто бы про свободу, но в нём нет ни одного лозунга. Их громких заявлений в нём есть лишь действительно зрелые стихи, которые в устах 5-летнего мальчика приобретают необходимую аляповатость, как будто это действительно ребёнок набросал на бумаге слова и они неожиданно сложились в нечто прекрасное.

кадр из фильма «Воспитательница»

На «Воспитательницу» легко навесить ярлык «поэтический триллер». Героине Джилленхол, ценительнице изысканного слова, такой образ явно бы понравился. Но по факту, режиссёр создаёт почти детективную интригу за счёт умелых манипуляций мышлением вот таких вот Лиз. Коланджело как жестокий психолог сообщает с экрана правду: все эти ваши поэтические курсы и походы на выставки раз в месяц всей семьей — лишь попытка прикрыть своё мещанство тем, что в мещанском обществе принято считать культурным. И если вас, как зрителя, этот посыл оскорбит, значит, режиссер попала в болевую точку. Но если по окончанию фильма вы захотите с ней поспорить, значит всё-таки у вашей внутренней Лизы есть шанс. Главное действовать в рамках закона…

В российском прокате с 20 декабря 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Воспитательница»