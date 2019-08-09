«Дора и Затерянный город»: Рецензия Киноафиши

Даша-путешественница. Под этим именем мы её и запомнили. Мультяшную девочку Дору с говорящим синим рюкзаком за спиной и болтливой обезьянкой по имени Башмачок в качестве вечного спутника. Девочку Дору придумали на канале Nickelodeon в 2000 году. Придумали для самых маленьких. Маленькие зрители не читают Шекспира и не знают о том, что любая история должна состоять из трёх актов, поэтому открыты к любым экспериментам. А приключения Доры всегда были постмодернистским экспериментом с первой и до последней строчки. Например, маленькая Дора никогда не ломала четвертую стену, она просто не подозревала о её существовании. Мультяшная Дора могла в любой момент повернуться к экрану и спросить: эй, ребята, помогите найти ключ, выбрать дорогу, разгадать загадку. Дети перед экраном телевизора растерянно затыкались и начинали давать советы рисованной героине. Героиня улыбалась, говорила «спасибо» и двигалась дальше по своему бесконечному двумерному интерактиву. Дэдпул от подобных разговоров, возможно, однажды окончательно сошёл бы с ума, но Дору хватило на 186 серий и целую прорву сиквелов.

Тем, кто вырос вместе с Дорой-путешественницей, сейчас от 15 до 30 лет. Унылые взрослые люди, которым неловко ворошить прошлое. Для них Даша-Дора - это призрак Вчерашнего Рождества, странный мем из бесконечной рубрики «помогите девочке найти носки». Продюсеры из Paramount это прекрасно понимают, поэтому первая официальная экранизация мультфильма - изысканное упражнение в метамодерне. Режиссёр экранизации Джеймс Бобин на заре карьеры много лет проработал с Сашей Бароном Коэном, оживляя Бората, Бруно и Али-Джи. Его Дора - еще один персонаж из этого ряда. Наследница сразу всех кандидов мировой литературы.

Первые 16 лет своей жизни киношная Дора прожила в джунглях Амазонки вместе с родителями-археологами. Начитанная, умная девочка привыкла к одиночеству. Она умеет искренне удивляться, радостно учиться всему новому, говорить вслух и петь песенки каждый раз, когда жизнь подкидывает необычные ситуации. Когда судьба приводит её в современную казуальную Калифорнию, Дора поначалу выглядит нелепым чужаком типа Крокодила Данди, но потом очень быстро адаптируется к новой реальности.

Дора и Затерянный город

К счастью, Калифорния - вовсе не конечная точка её киношного путешествия, а всего лишь очередной перевалочный пункт. Всего через 10-15 минут экранного времени Доре придется вернуться в джунгли, чтобы примерить кольчужку Индианы Джонса и Лары Крофт на пути к тайне древних инков. И вот здесь мы наконец обнаружим в чем, собственно, и была с самого начала уникальность юной Доры в качестве главной героини. Уникальность, начисто потерянная в русской «дашиной» адаптации.

Дело в том, что двадцать лет назад Дору придумали в качестве первой... латиноамериканской героини, призвание которой было в том, чтобы показать всем детям: Латинская Америка - это не бесконечная пустошь-за-Стеной, а дюжина стран с уникальной и богатой историей. Индиана Джонс и Лара Крофт воровали наследие других культур, занимались культурной апроприацией во всех её смыслах; Дора - наоборот возвращает историю предков на карту, восстанавливает историческую справедливость. Разумеется, ей в этом активно помогают. Столько актёров латиноамериканского происхождения в одном голливудском фильме вы еще никогда не встречали. Мексиканцы Ева Лонгория, Майкл Пенья, Эухенио Дербес, Дэнни Трехо, Исела Вега, Адриана Барраса (мать Берналя из фильма «Сука-любовь»). Пуэрториканец Бенисио дель Торо, озвучивающий культового лиса Жулика. Перуанка К’орианка Килчер, которую многие помнят еще по роли принцессы Покахонтас из фильма Терренса Малика. Молодой доминиканец Джефф Уолберг в роли верного кузена Диего. Заявка на diversity, не менее серьезная, чем «Чёрная Пантера» пару лет назад.

С другой стороны, если постоянный переход с русского на испанский вас совсем не волнует, расслабьтесь и просто получайте удовольствие от безумной детской ностальгии. Возможность покричать в зале знакомые с детства фразы типа «Жулик, не воруй! Жулик, не воруй!» - бесценна. Одноименный лис от этого медленнее бегать не станет, но кто знает этих мультяшных лисов.

Феликс Зилич