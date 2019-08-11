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Дора и Затерянный город Дора и Затерянный город
Киноафиша Фильмы Дора и Затерянный город Отзывы о фильме «Дора и Затерянный город»
Dora and the Lost City of Gold Дора и Затерянный город 2019 / США / Австралия
8.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Дора и Затерянный город»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Даша-путешественница. Под этим именем мы её и запомнили. Мультяшную девочку Дору с говорящим синим рюкзаком за спиной и болтливой обезьянкой по имени Башмачок в качестве вечного спутника. Девочку Дору придумали на канале Nickelodeon в 2000 году. Придумали для самых маленьких. Маленькие зрители не читают Шекспира и не знают о том, что любая история должна состоять из трёх актов, поэтому открыты к любым экспериментам. А приключения Доры всегда были постмодернистским экспериментом с первой и до…

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Nadezhda Kuzmina 11 августа 2019, 09:52
Оценка
Для детей классный фильм!Но только для детей.
11 августа 2019, 09:52 Ответить
ohrikofff 11 августа 2019, 18:20
Бессмысленное дерьмо.
11 августа 2019, 18:20 Ответить
Tanya Novikova 18 августа 2019, 12:57
Оценка
А мне очень понравилось
18 августа 2019, 12:57 Ответить
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