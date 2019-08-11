Наша рецензия

Даша-путешественница. Под этим именем мы её и запомнили. Мультяшную девочку Дору с говорящим синим рюкзаком за спиной и болтливой обезьянкой по имени Башмачок в качестве вечного спутника. Девочку Дору придумали на канале Nickelodeon в 2000 году. Придумали для самых маленьких. Маленькие зрители не читают Шекспира и не знают о том, что любая история должна состоять из трёх актов, поэтому открыты к любым экспериментам. А приключения Доры всегда были постмодернистским экспериментом с первой и до…