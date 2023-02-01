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Дора и Затерянный город
Дора и Затерянный город, 2019: актеры и роли
Dora and the Lost City of Gold
Дора и Затерянный город
2019 / США / Австралия
Трейлер
8.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Дора и Затерянный город, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Бобин
James Bobin
В ролях
Изабела Монер
Isabela Moner
Эухенио Дербес
Eugenio Derbez
Ева Лонгория
Eva Longoria
Майкл Пенья
Michael Pena
Бенисио Дель Торо
Benicio Del Toro
Темуэра Моррисон
Temuera Morrison
Мадлен Мэдден
Madeleine Madden
Дэнни Трехо
Danny Trejo
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