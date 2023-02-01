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Дора и Затерянный город Дора и Затерянный город
Киноафиша Фильмы Дора и Затерянный город Дора и Затерянный город, 2019: актеры и роли
Dora and the Lost City of Gold Дора и Затерянный город 2019 / США / Австралия
8.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Дора и Затерянный город, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Бобин Джеймс Бобин James Bobin
В ролях
Изабела Монер Изабела Монер Isabela Moner Эухенио Дербес Эухенио Дербес Eugenio Derbez Ева Лонгория Ева Лонгория Eva Longoria Майкл Пенья Майкл Пенья Michael Pena Бенисио Дель Торо Бенисио Дель Торо Benicio Del Toro Темуэра Моррисон Темуэра Моррисон Temuera Morrison Мадлен Мэдден Мадлен Мэдден Madeleine Madden Дэнни Трехо Дэнни Трехо Danny Trejo
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