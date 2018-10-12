Девушка брата, 2018

Джек возвращается домой из колледжа, чтобы поучаствовать в прощальной вечеринке, которую его мать Салли устраивает для их собаки Стеллы. Стелла тяжело больна, и перед тем как ее усыпить, Салли, Джек и его младший брат Оливер решают собрать всех ее друзей собак и их владельцев вместе, чтобы Стелла могла как следует повеселиться на прощание. Но это не единственная большая печаль, которую предстоит пережить Джеку в этот уикенд. Год назад он встретил на вечеринке девушку своей мечты, но после одного счастливого вечера, который выглядел как начало большой взаимной любви, девушка исчезла и перестала отвечать на его звонки. Младший брат Оливер меж тем спешит познакомить Джека со своей новой девушкой Вайолет, от которой он без ума. В Вайолет Джек узнает ту самую незнакомку, которая уже год не дает ему покоя.