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Девушка брата
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Stella's Last Weekend

Девушка брата, 2018

2018 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Джек возвращается домой из колледжа, чтобы поучаствовать в прощальной вечеринке, которую его мать Салли устраивает для их собаки Стеллы. Стелла тяжело больна, и перед тем как ее усыпить, Салли, Джек и его младший брат Оливер решают собрать всех ее друзей собак и их владельцев вместе, чтобы Стелла могла как следует повеселиться на прощание. Но это не единственная большая печаль, которую предстоит пережить Джеку в этот уикенд. Год назад он встретил на вечеринке девушку своей мечты, но после одного счастливого вечера, который выглядел как начало большой взаимной любви, девушка исчезла и перестала отвечать на его звонки. Младший брат Оливер меж тем спешит познакомить Джека со своей новой девушкой Вайолет, от которой он без ума. В Вайолет Джек узнает ту самую незнакомку, которая уже год не дает ему покоя.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 23 октября 2018
Премьера в мире 12 октября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Полли Дрэйпер
Полли Дрэйпер
В ролях
Нат Вулф
Нат Вулф
Алекс Вулф
Алекс Вулф
Paulina Singer
Ник Сэндоу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Девушка брата 2 постера
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