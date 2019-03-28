Для начала хочется порекомендовать зрителю не смотреть второй фильм Брейди Корбетта («Детство лидера») в дубляже, потому что переход между вокалом с оригинальной дорожки и русскими голосами с богатым ТЮЗовским интонированием по-настоящему травмирует. Если чем и хорош «Vox Lux», так это горячечными монологами повзрослевшей героини в исполнении Натали Портман, но российский зритель обречен выслушивать их в импортозаместительной версии, как и закадровый текст Уиллема Дефо.…
Это фильм-манифест про то, что «шоу должно продолжаться».
Фильм о том, что терроризм убивает людей, даже тех, кто выжил. Терроризм - новая попкультура, только действующая и разрушающая жизни иначе.
Брейди Корбет, для которого это всего лишь третий фильм в кресле режиссёра (предыдущий - очаровательный «Детство лидера») будто специально сделал все возможное, что б фильм сравнивали с «Богемной рапсодией», включая финал. А Портман на «отлично» сыграла биполярку своей героини.
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