Наша рецензия

Для начала хочется порекомендовать зрителю не смотреть второй фильм Брейди Корбетта («Детство лидера») в дубляже, потому что переход между вокалом с оригинальной дорожки и русскими голосами с богатым ТЮЗовским интонированием по-настоящему травмирует. Если чем и хорош «Vox Lux», так это горячечными монологами повзрослевшей героини в исполнении Натали Портман, но российский зритель обречен выслушивать их в импортозаместительной версии, как и закадровый текст Уиллема Дефо.…