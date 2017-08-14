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Алексей Митин
Алексей Митин
Aleksey Mitin
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Алексей Митин
Aleksey Mitin
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Дата рождения
15 августа 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Рост
183 см
Биография Алексея Митина
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Фильмография Алексея Митина
Реставратор
детектив
2018, Россия
2.0
Кем мы не станем
мелодрама
2018, Россия
0.0
Чужая жизнь
мелодрама, триллер
2017, Россия
0.0
Забудь меня, мама!
мелодрама
2016, Россия
6.0
Пионеры-герои
драма
2015, Россия
6.0
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9 августа стартовали съемочные работы над новым проектом киностудии «Ленфильм» – «Чужая жизнь». Съемки идут на берегу Вуоксы в загородном клубе
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14 августа 2017 15:29
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