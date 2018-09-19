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Мотылек Мотылек
Киноафиша Фильмы Мотылек Отзывы о фильме «Мотылек»
Papillon Мотылек 2017 / Сербия / Черногория / Мальта / США
8.1 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Мотылек»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Молодой вор Анри Шарьер отлично сложен, встречается с красавицей и получает неплохой доход от своей работы – воровства и краж в Париже начала 30-х годов ХХ века. Но в одночасье всё меняется: его обвиняют в убийстве сутенёра, приговаривают к пожизненному заключению и отправляют отбывать срок во Французскую Гвиану. Там, в Южной Америке, ему предстоит не один год существовать в тяжелейших условиях. Начать стоит с того, что судьба вора по кличке Мотылёк (прозвище получено за соответствующую…

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Арман Саакян 19 сентября 2018, 13:20
Впечатляет !!
19 сентября 2018, 13:20 Ответить
Alessia 27 сентября 2018, 20:58
Оценка
Фильм очень понравился! Не для слабонервных, конечно, но очень интересный!
27 сентября 2018, 20:58 Ответить
Александр Шибанов 29 сентября 2018, 09:25
Оценка
Просто хороший фильм. Интересная история.
29 сентября 2018, 09:25 Ответить
Любовь Соколова 30 сентября 2018, 02:22
Оценка
Отличный фильм,оставляющий неизгладимые впечатления после просмотра! 👍🏻
30 сентября 2018, 02:22 Ответить
sveta111.97 4 октября 2018, 09:03
Оценка
Мне очччччень понавился)да, долго)но я считаю это сделано, чтобы показать все эмоции и полностью нас погрузить в атмосферу фильма ))классс)))
4 октября 2018, 09:03 Ответить
Эльдар Гусейнов 4 октября 2018, 18:24
Оценка
Фильм отличный!всем советую посмотреть 👍🏽
4 октября 2018, 18:24 Ответить
chembella 8 октября 2018, 21:22
Оценка
Шикарный фильм о человеке с огромными внутренними ресурсами, настоящими поступками , выстоял не сломался и остался человеком. Обязательно к просмотру!!!!
8 октября 2018, 21:22 Ответить
Елена Чепель 10 октября 2018, 12:44
Ничего нового, даже название старое оставили. «Мотылек» 1973-го года с Дастином Хоффманом.
10 октября 2018, 12:44 Ответить
Dexter Vandergrieft 23 января 2019, 00:33
Оценка
И почему мне засчитали оценку "2", если я выбирал 1 (только потому что нельзя выбрать 0) ?!?
23 января 2019, 00:33 Ответить
Елена Окарская 2 апреля 2019, 02:04
в ответ на сообщение chembella от 8 октября 2018, 21:22
Вы фильм смотрели вообщ?фильм о судьбе трех простых людей и ангела,который помог
2 апреля 2019, 02:04 Ответить
Елена Окарская 2 апреля 2019, 02:07
в ответ на сообщение chembella от 8 октября 2018, 21:22
Вы фильм вообще смотрели? ?речь о судьбе трех человек,и,возможно, ангела
2 апреля 2019, 02:07 Ответить
Екатерина Данилова 16 июля 2019, 14:17
Оценка
Прекрасный Фильм!!!Хочется Быть Человеком.
16 июля 2019, 14:17 Ответить
Елена Христич 5 сентября 2021, 21:54
Оценка
Фильм о людях сильных духом, пускай даже не в ладах с законом!
5 сентября 2021, 21:54 Ответить
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