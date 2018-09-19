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Молодой вор Анри Шарьер отлично сложен, встречается с красавицей и получает неплохой доход от своей работы – воровства и краж в Париже начала 30-х годов ХХ века. Но в одночасье всё меняется: его обвиняют в убийстве сутенёра, приговаривают к пожизненному заключению и отправляют отбывать срок во Французскую Гвиану. Там, в Южной Америке, ему предстоит не один год существовать в тяжелейших условиях. Начать стоит с того, что судьба вора по кличке Мотылёк (прозвище получено за соответствующую…