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Миллион мелких осколков Миллион мелких осколков
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A Million Little Pieces

Миллион мелких осколков, 2019

2019 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Факты О фильме

- экранизация мемуаров Джеймса Фрея

- на шоу Опры Уинфри выяснилось, что большая часть книги является выдуманной

Молодой писатель Джеймс просыпается на борту самолета в Чикаго, ничего не помня о предыдущих событиях и причинах своего разбитого состояния. Вскоре выясняется, что он против воли направлен в строгий реабилитационный центр, где лечат алкоголизм и наркоманию. Джеймс проходит лечение на грани пыток. Одновременно он сближается с другими пациентами — зависимым боссом мафии и молодой наркоманкой, в которую по правилам клиники ему запрещено влюбляться.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 30 января 2020
Премьера онлайн 6 декабря 2019
Премьера в мире 10 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Сэм Тейлор-Джонсон
Сэм Тейлор-Джонсон
В ролях
Аарон Тейлор-Джонсон
Аарон Тейлор-Джонсон
Чарли Ханнэм
Чарли Ханнэм
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Одесса Янг
Одесса Янг
Джованни Рибизи
Джованни Рибизи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Миллион мелких осколков 4 постера
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Наша рецензия
Джеймс (Аарон Тейлор-Джонсон) — прожигатель жизни, весельчак, наркоман и тусовщик. Но после очередного эксцесса он оказывается (не без стараний его семьи и старшего брата в особенности) в реабилитационной клинике. Здесь он самый молодой и самый не принимающий порядки: пить нельзя, употреблять нельзя, с девушками общаться нельзя. Но ни организм, ни психика Джеймса уже не выдерживают. А значит, нужно попытаться что-то сделать и как-то себе помочь. «Миллион мелких осколков»…
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