Миллион мелких осколков, 2019

Наша рецензия

Джеймс (Аарон Тейлор-Джонсон) — прожигатель жизни, весельчак, наркоман и тусовщик. Но после очередного эксцесса он оказывается (не без стараний его семьи и старшего брата в особенности) в реабилитационной клинике. Здесь он самый молодой и самый не принимающий порядки: пить нельзя, употреблять нельзя, с девушками общаться нельзя. Но ни организм, ни психика Джеймса уже не выдерживают. А значит, нужно попытаться что-то сделать и как-то себе помочь. «Миллион мелких осколков»…