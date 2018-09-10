Миллион мелких осколков, 2019

- экранизация мемуаров Джеймса Фрея
- на шоу Опры Уинфри выяснилось, что большая часть книги является выдуманной
Молодой писатель Джеймс просыпается на борту самолета в Чикаго, ничего не помня о предыдущих событиях и причинах своего разбитого состояния. Вскоре выясняется, что он против воли направлен в строгий реабилитационный центр, где лечат алкоголизм и наркоманию. Джеймс проходит лечение на грани пыток. Одновременно он сближается с другими пациентами — зависимым боссом мафии и молодой наркоманкой, в которую по правилам клиники ему запрещено влюбляться.