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Михаэль Ноер
Michael Noer
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Персоны
Михаэль Ноер
Михаэль Ноер
Michael Noer
Дата рождения
27 декабря 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Михаэля Ноера
Режиссер. Родился 27 декабря 1978 года. Эсбьерг, Дания.
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Популярные фильмы
7.6
Мотылек
(2017)
7.3
Заключенный R
(2010)
6.9
Ключ, дом, зеркало
(2015)
Фильмография Михаэля Ноера
6.8
Именинница
Birthday Girl
драма
2023, Дания
6.8
Пока не наступили холода
Før frosten
драма
2018, Дания
7.6
Мотылек
Papillon
драма, криминал, биография
2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
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Рецензия
6.9
Ключ, дом, зеркало
Nøgle hus spejl
мелодрама, семейный
2015, Дания
7.3
Заключенный R
R
драма
2010, Дания
Смотреть трейлер
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Новости о Михаэле Ноере
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