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Михаэль Ноер
Михаэль Ноер
Michael Noer
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Михаэль Ноер
Michael Noer
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Дата рождения
27 декабря 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Михаэля Ноера
Режиссер. Родился 27 декабря 1978 года. Эсбьерг, Дания.
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Фильмография Михаэля Ноера
Пока не наступили холода
драма
2018, Дания
6.0
Мотылек
драма, криминал, биография
2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
8.0
Ключ, дом, зеркало
мелодрама, семейный
2015, Дания
6.0
Заключенный R
драма
2010, Дания
7.0
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В Санкт-Петербурге прошел пресс-показ фильма «Мотылёк» от «Киноафиши.инфо»
Портал «Киноафиша.инфо» совместно с компанией MEGOGO Distribution провели закрытый пресс-показ криминальной биографической драмы режиссера Михаэля Ноера «Мотылёк». Гости
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26 сентября 2018 15:00
В Санкт-Петербурге пройдет пресс-показ фильма «Мотылёк» от «Киноафиши.инфо»
Портал «Киноафиша.инфо» совместно с компанией MEGOGO Distribution проведут закрытый пресс-показ криминальной биографической драмы режиссера Михаэля Ноера «Мотылёк».
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21 сентября 2018 13:57
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