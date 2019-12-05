Сесилия придерживается намеченного плана: проснуться посреди ночи, прихватить собранный комплект вещей на первое время, разобраться с системой видеонаблюдения. Пока ее супруг абьюзер Эдриан спит, женщина пересекает высокий забор, выбегает на дорогу в глубине леса и нетерпеливо ждет свою сестру, пообещавшую забрать ее в назначенное время. Впрочем, Эдриан настигает их. Стоит Сесилии сесть в машину, он выбивает стекло с одного удара, разбивает руку в кровь, но остается все равно в одиночестве.…
1) Нудно снято, не раскрыта тема их взаимоотношений вначале
2) Актриса не красивая, смотреть не приятно на нее ( можно же было приятную девушку выбрать на эту роль, тут девушка-баба )
2) киноляпы их много !
Рекомендую к просмотру
8 баллов из 10ти!
концовка мне не понравилась!
в паре эпизодов напомнило Крик ;))
съёмка и игра актёров потрясающие!
вроде бы, ну сколько можно про невидимок, ан нет! можно еще что-то придумать! ;))
рекомендую к просмотру
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