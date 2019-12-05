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Сесилия придерживается намеченного плана: проснуться посреди ночи, прихватить собранный комплект вещей на первое время, разобраться с системой видеонаблюдения. Пока ее супруг абьюзер Эдриан спит, женщина пересекает высокий забор, выбегает на дорогу в глубине леса и нетерпеливо ждет свою сестру, пообещавшую забрать ее в назначенное время. Впрочем, Эдриан настигает их. Стоит Сесилии сесть в машину, он выбивает стекло с одного удара, разбивает руку в кровь, но остается все равно в одиночестве.…