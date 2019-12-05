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Человек-невидимка Человек-невидимка
Киноафиша Фильмы Человек-невидимка Отзывы о фильме «Человек-невидимка»
The Invisible Man Человек-невидимка 2020 / США
6.9 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Человек-невидимка»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Сесилия придерживается намеченного плана: проснуться посреди ночи, прихватить собранный комплект вещей на первое время, разобраться с системой видеонаблюдения. Пока ее супруг абьюзер Эдриан спит, женщина пересекает высокий забор, выбегает на дорогу в глубине леса и нетерпеливо ждет свою сестру, пообещавшую забрать ее в назначенное время. Впрочем, Эдриан настигает их. Стоит Сесилии сесть в машину, он выбивает стекло с одного удара, разбивает руку в кровь, но остается все равно в одиночестве.…

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Френсис Дрейк 5 декабря 2019, 22:19
Человек-невидимка будет слепым,так как лучи света,попадающие в глаз не смогут фокусироваться в глазу и будут просто проходить сквозь него,так как он будет прозрачным)))
5 декабря 2019, 22:19 Ответить
Ренат Невашин 5 марта 2020, 18:19
С чего такая уверенность, что он будет прозрачным? Теоретически лучи света могут огибать его маскировочный костюм с неощутимой, зрению окружающих, рефракцией. А зрение самого пользователя может быть например тепловым или инфракрасным
5 марта 2020, 18:19 Ответить
Александр Беляков 6 марта 2020, 13:27
Круто чуваки. Обе версии имеют право на жизнь)
6 марта 2020, 13:27 Ответить
Коля Рыдченко 6 марта 2020, 14:19
Оценка
фильм топ, насколько я придирчив, но здесь я смотрел весь фильм на одном дыхании, держит в напряжении и концовка не подкачала, твердая 9 из 10
6 марта 2020, 14:19 Ответить
Анна Литовченко 7 марта 2020, 09:31
Редкостная фигня, ожидали лучшего, фильм очень затянутый и нудный.
7 марта 2020, 09:31 Ответить
silva6666 8 марта 2020, 01:03
Оценка
Скучный фильм, в кинотеатре смысла смотреть нет, максимум для домащнего просмотра
8 марта 2020, 01:03 Ответить
garmoniakniga 8 марта 2020, 17:44
Интересный захватывающий фильм. Неожиданная концовка. Держит в напряжении.
8 марта 2020, 17:44 Ответить
Роберт Кукушкин 8 марта 2020, 18:54
Затянуто и нудновато. На один раз.
8 марта 2020, 18:54 Ответить
ferula2011 9 марта 2020, 02:18
Оценка
Тухлячок
9 марта 2020, 02:18 Ответить
Ольга . 11 марта 2020, 14:55
Оценка
только идея хорошая, воплощение плохое.
1) Нудно снято, не раскрыта тема их взаимоотношений вначале
2) Актриса не красивая, смотреть не приятно на нее ( можно же было приятную девушку выбрать на эту роль, тут девушка-баба )
2) киноляпы их много !
11 марта 2020, 14:55 Ответить
siriniti 11 марта 2020, 20:44
Не стоит тратить свое драгоценное время на этот фильм. Полная ерунда и безвкусица
11 марта 2020, 20:44 Ответить
Angelika Sea 11 марта 2020, 20:54
Такие противоречивые отзывы. Кому верить?
11 марта 2020, 20:54 Ответить
Лев 12 марта 2020, 18:04
в ответ на сообщение Angelika Sea от 11 марта 2020, 20:54
А ты просто сходи и посмотри сама)
12 марта 2020, 18:04 Ответить
Mark Markin 13 марта 2020, 03:25
Оценка
Ужасный фильм. Самое страшное, что я увидел, это сама исполнительница главной роли, а так же игра ее сожителя миллионера в конце фильма. Такой союз крайне тяжело себе представить. Спецэффекты никакие. Деньги на ветер!
13 марта 2020, 03:25 Ответить
Elvina Galeeva 19 марта 2020, 02:17
Фильм хороший,просто люди рассчитывают на жанр ужасы «приведение в доме»,а это психологический триллер,особено,поймут и понравится жертвам абьюзеров,мужей-тиранов.
19 марта 2020, 02:17 Ответить
Наталия Петряшова 21 марта 2020, 23:20
Оценка
Мне фильм понравился. Держит в напряжении весь фильм. Это скорее не ужасы, как заявлено, а психологический триллер.
21 марта 2020, 23:20 Ответить
Vlada Peskova 22 марта 2020, 13:24
Оценка
Держит в напряжении на протяжении всего фильма, очень интересный! Хорошо снят. Актриса ужасно некрасивая (
Рекомендую к просмотру
22 марта 2020, 13:24 Ответить
Наталия Петряшова 22 марта 2020, 22:23
Оценка
Мне понравился фильм;держит в напряжении все время. Скорее это психологический триллер, чем ужасы. Рекомендую к просмотру.
22 марта 2020, 22:23 Ответить
Даниил Водопьянов 25 марта 2020, 08:19
Оценка
Хороший триллер с элементами боевика, но к сожалению это не хоррор. А так, вполне себе напряженный триллер с интересным сюжетом, неплохой актерской игрой, крутым экшеном и неожиданной концовкой.
25 марта 2020, 08:19 Ответить
dgoldenko 25 марта 2020, 14:30
Оценка
Не советую!
25 марта 2020, 14:30 Ответить
Андрей 6 апреля 2020, 23:04
Оценка
классный фильм!
8 баллов из 10ти!
концовка мне не понравилась!
в паре эпизодов напомнило Крик ;))
съёмка и игра актёров потрясающие!
вроде бы, ну сколько можно про невидимок, ан нет! можно еще что-то придумать! ;))
рекомендую к просмотру
6 апреля 2020, 23:04 Ответить
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