Прощай, Москва! Здравствуй, Петербург: стали известны детали 2 сезона «Волшебного участка» — премьера уже в ноябре

Челищев все испортил: «Бандитский Петербург» мог закончиться хэппи-эндом, если бы не эти ошибки

«Великолепный век» не показал главное: для чего султан Сулейман провел 40 дней в заточении

Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой

«Их мнения ни на что не влияют»: Рэмзи впервые ответила хейтерам «Одни из нас» — «послала» недовольных проходить игру

«Аналог Лоры Палмер»: в СССР сняли хитовый детектив на 8 баллов, когда «Твин пикс» еще не существовало — и серий в нем меньше

Если нет времени на «Невский» и «Первый отдел»: 3 российских детективных фильма с рейтингом выше 7 — подарят 2 напряженных часа

«Просто перечитайте книгу»: у этого фильма СССР рейтинг 7.9, а зрители критикуют от и до — не спас даже Миронов в главной роли

Одно кафе на весь город, обморок и семейные узы: 15 дурацких клише из сериалов нулевых — этим грешат и «Друзья», и «Клон»

«Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix