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Темные отражения Темные отражения
Киноафиша Фильмы Темные отражения Отзывы о фильме «Темные отражения»
The Darkest Minds Темные отражения 2018 / США
6.8 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Темные отражения»

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Наша рецензия

Неизвестное заболевание начинает косить детей одного за другим, пока в живых не остаются вечные 2%. Вирус наделяет выживших уникальными способностями, взрослые в ужасе сгоняют их в трудовые лагеря. В зависимости от сверхспособностей глаза детей светятся определённым цветом, робы того же цвета они носят в местах заключения. Самые безобидные – зелёные – просто ботаники. Даже неясно, зачем было изолировать от общества детей, которые просто стали бы лучше учиться. Синие владеют…

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ok-81 6 сентября 2018, 19:45
Полная чушь...жаль потерянное время и все
6 сентября 2018, 19:45 Ответить
mr-kuznetsova 9 сентября 2018, 18:00
Оценка
такую ересь я уже давно не смотрела... жаль свое время, потраченное на эту фигню!!!
9 сентября 2018, 18:00 Ответить
Расим Ахундов 11 сентября 2018, 10:40
в ответ на сообщение ok-81 от 6 сентября 2018, 19:45
Оценка
Сначала попробуй такой же фильм снять, а потом можешь что то говорить
11 сентября 2018, 10:40 Ответить
Расим Ахундов 11 сентября 2018, 10:40
Оценка
Очень классный фильм, снетерпением жду вторую часть😍
11 сентября 2018, 10:40 Ответить
Максим Максимов 13 сентября 2018, 23:32
Оценка
Фильм полное дермо как по сюжету так и потактёрам, обычно на таком кино заёзды рекламируют своих детей для поодвижения их в бизнес индустрию !
13 сентября 2018, 23:32 Ответить
kilkakay 14 сентября 2018, 09:31
Оценка
Фильм не плох. Похоже на голодные игры. Одной частью тут не обойдется, ибо история не закончена.
14 сентября 2018, 09:31 Ответить
Максим Максимов 15 сентября 2018, 00:34
в ответ на сообщение mr-kuznetsova от 9 сентября 2018, 18:00
Оценка
Согласен дерьмо полное !
15 сентября 2018, 00:34 Ответить
mariaygerasimova 22 сентября 2018, 08:44
Оценка
Что за новая паранойя у американцев: взять на главную роль цветную девочку, которая выглядит как мальчик и единстенный гендерный признак того, что это девочка-это грудь 3-го размера (это особенно «уместно»,ведь история о подростках 10-17 лет), с ней рядом поставить бегого парня и лепить, лепить, отчаянно лепить из них парочку. Девочка обладает отталкивающей внешностью и ужасно играет. Режиссеры думали, что ее однотипная игра в предыдущем фильме (фильм почти один в один похож по сюжету: девочка особенная, она «болеет», в нее влюбляется белый парень и они сбегают вместе на край света) «сделаем глазки как у котика из Шрека» поможет завоевать зрителя?! Ребята, это вобще не работает. Эта актриса точно чья-то родственница в Голливуде. Непонятно почему нельзя взять молодую афро актрису, которая будет красивой и при этом похожа на девочку и играть замечтаельно! При таком раскладе в этом фильме БЕЗ смысла можно было бы хотя бы верить в историю любви с красивой картинкой. А когда, простите, сюжетная линия и актеры полная фигня, то и сам фильм получается полной фигней. НЕ ходите!
22 сентября 2018, 08:44 Ответить
ishizova.olga 23 сентября 2018, 18:57
Оценка
Когда выходишь из кинотеатра, в принцепе остаешься довольным, но потом понимаешь, что вроде заплатил за фильм, а не сериал. Я понимаю когда последнюю часть бесцеллера разбивают на 2 части, но не первую часть фильма же!!! Никакой развязки, хотя если бы фильм хоть как то закончился, а потом, как все нормальные люди устроили замануху на прододжение, это одно, а здесь реально, как сериал (((
23 сентября 2018, 18:57 Ответить
Оксана Алиметова 17 марта 2020, 14:07
Оценка
Если не докапываться , нам очень даже понравился, хотелось бы логической концовки. будем теперь ждать 2 часть
17 марта 2020, 14:07 Ответить
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