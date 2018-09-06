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Неизвестное заболевание начинает косить детей одного за другим, пока в живых не остаются вечные 2%. Вирус наделяет выживших уникальными способностями, взрослые в ужасе сгоняют их в трудовые лагеря. В зависимости от сверхспособностей глаза детей светятся определённым цветом, робы того же цвета они носят в местах заключения. Самые безобидные – зелёные – просто ботаники. Даже неясно, зачем было изолировать от общества детей, которые просто стали бы лучше учиться. Синие владеют…