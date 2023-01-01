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Проект «Флорида» Проект «Флорида»
Киноафиша Фильмы Проект «Флорида» Проект «Флорида», 2017: актеры и роли
The Florida Project Проект «Флорида» 2017 / США
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18 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Проект «Флорида», 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шон Бэйкер Шон Бэйкер Sean Baker
В ролях
Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Бруклин Принс Бруклин Принс Brooklynn Prince Калеб Лэндри Джонс Калеб Лэндри Джонс Caleb Landry Jones Мэйкон Блэр Мэйкон Блэр Macon Blair Карен Карагулян Карен Карагулян Karren Karagulian Сэнди Кэйн
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