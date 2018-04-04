Наша рецензия

Муни и Скотти живут в отеле, их мамы не способны больше ничем их обеспечить, поэтому развлекаются они самостоятельно. Правда, приходится брать в расчет местного менеджера Бобби, который следит за порядком и оберегает спокойную жизнь постояльцев. Но дети все равно выкручиваются и нарушают все, до чего только умудряются дотянуться. Их мамы ничем не лучше - они ведут праздный образ жизни, курят, пьют и явно не знают, что делать со своими отпрысками, т.к. совершенно не способны научить их чему-то…