Содержание:

Шон Бэйкер – Фильмы

- Шон Бэйкер – «Мандарин»

- Шон Бэйкер – «Проект „Флорида“»

Шон Бэйкер – Личная жизнь

Американский режиссёр Шон Бэйкер родился 26 февраля 1971 года в городе Саммит, штат Нью-Джерси. После окончания школы он поступает в Нью-Йоркский университет на факультет экранных искусств. Более всего постановщик известен фильмом «Проект „Флорида“».

Шон Бэйкер – Фильмы

В 2000 году Шон Бэйкер снимает свой первый фильм Four Letter Words в ролях с Дэвидом Эри и Фредом Берманом. Картина концентрирует своё внимание на взглядах, поведении и образе жизни молодых людей в Америке. Бэйкер не только выступает режиссёром, но также и автором сценария, и монтажёром в своём дебюте.

Его следующим проектом становится фильм Take Out, на котором он также выступил одновременно сценаристом, продюсером, режиссёром и монтажёром, но только в этот раз совместно с коллегой Цоу Ши-Чином. Картина рассказывает о китайском нелегале, у которого есть только один день, чтобы выплатить долг бандитам. Она была представлена на фестивале Slamdance Film Festival, где демонстрируется низкобюджетное кино новых режиссёров.

После этого некоторое время, с 2005 по 2006, режиссёр работал над сериалом Greg the Bunny. Третья картина Шона Бэйкера, Prince of Broadway, была показана на кинофестивале в Лос-Анджелесе в 2008 году. Фильм рассказывает о карманнике, который занимается подделкой вещей известных брендов и обнаруживает, что у него есть сын. В этот раз, помимо сценариста, режиссёра, монтажёра и продюсера, Бэйкер выступил также в качестве оператора. Картина даже вышла в ограниченный прокат в 2010 году.

Четвёртым полнометражным проектом Шона Бэйкера становится лента «Старлетка», которую он написал в соавторстве с Крисом Бергочем. В картине снялись Дри Хемингуэй, Стелла Маив и собака по кличке Буни. Фильм рассказывает о необычных взаимоотношениях между 21-летней Джейн, только начинающей свою карьеру актрисы, и 85-летней Сэди, которая потеряла интерес к миру после смерти мужа и сконцентрировалась на возведении собственного сада. Действие происходит в долине Сан-Фернандо, а премьера фильма состоялась в 2012 году на известном кинофестивале SXSW .

Шон Бэйкер – «Мандарин»

Наибольшим прорывом в карьере режиссёра Шона Бэйкера становится фильм «Мандарин», представленный в 2015 году на кинофестивале «Сандэнс». Картина рассказывает непростую историю, главной героиней которой является проститутка-трансгендер по имени Син-Ди Релла, только что вышедшая из тюрьмы и узнавшая, что её парень (он же сутенёр) изменял ей с обычной девушкой. Теперь Син-Ди во что бы то ни стало пытается отомстить и наводит переполох на улицах Лос-Анджелеса.

Фильм примечателен в первую очередь тем, что был полностью снят на три смартфона iPhone 5s и впоследствии украшен яркими фильтрами. Также в нём по большей части снялись непрофессиональные актёры, в числе которых Китана Кики Родригез и Миа Тейлор, что придаёт ему особый шарм.

Шон Бэйкер – «Проект „Флорида“»

После фурора, который произвёл «Мандарин» на кинофестивале «Сандэнс», Шону Бэйкеру удалось без проблем найти финансирование на свой следующий, уже куда более масштабный, проект. Фильм «Проект „Флорида“» был показан в рамках «Двухнедельника режиссёров» на Каннском кинофестивале, после чего вышел в мировой прокат. В этот раз лента создавалась Бэйкером при помощи плёнки 35 мм., а снялись в ней такие актёры, как Уиллем Дефо, Бруклин Принс, звезда Instagram Бриа Винайте и Калеб Лэндри Джонс. Фильм получил самые высокие оценки критиков и всеобщее признание зрителей, став одним из главных участников гонки наград 2017.

Шон Бэйкер – Личная жизнь

Информацию о своей личной жизни Шон Бэйкер держит в секрете.