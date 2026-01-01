Содержание:
Шон Бэйкер – Фильмы
- Шон Бэйкер – «Мандарин»
- Шон Бэйкер – «Проект „Флорида“»
Шон Бэйкер – Личная жизнь
Американский режиссёр Шон Бэйкер родился 26 февраля 1971 года в городе Саммит, штат Нью-Джерси. После окончания школы он поступает в Нью-Йоркский университет на факультет экранных искусств. Более всего постановщик известен фильмом «Проект „Флорида“».
В 2000 году Шон Бэйкер снимает свой первый фильм Four Letter Words в ролях с Дэвидом Эри и Фредом Берманом. Картина концентрирует своё внимание на взглядах, поведении и образе жизни молодых людей в Америке. Бэйкер не только выступает режиссёром, но также и автором сценария, и монтажёром в своём дебюте.
Его следующим проектом становится фильм Take Out, на котором он также выступил одновременно сценаристом, продюсером, режиссёром и монтажёром, но только в этот раз совместно с коллегой Цоу Ши-Чином. Картина рассказывает о китайском нелегале, у которого есть только один день, чтобы выплатить долг бандитам. Она была представлена на фестивале Slamdance Film Festival, где демонстрируется низкобюджетное кино новых режиссёров.
После этого некоторое время, с 2005 по 2006, режиссёр работал над сериалом Greg the Bunny. Третья картина Шона Бэйкера, Prince of Broadway, была показана на кинофестивале в Лос-Анджелесе в 2008 году. Фильм рассказывает о карманнике, который занимается подделкой вещей известных брендов и обнаруживает, что у него есть сын. В этот раз, помимо сценариста, режиссёра, монтажёра и продюсера, Бэйкер выступил также в качестве оператора. Картина даже вышла в ограниченный прокат в 2010 году.
Четвёртым полнометражным проектом Шона Бэйкера становится лента «Старлетка», которую он написал в соавторстве с Крисом Бергочем. В картине снялись Дри Хемингуэй, Стелла Маив и собака по кличке Буни. Фильм рассказывает о необычных взаимоотношениях между 21-летней Джейн, только начинающей свою карьеру актрисы, и 85-летней Сэди, которая потеряла интерес к миру после смерти мужа и сконцентрировалась на возведении собственного сада. Действие происходит в долине Сан-Фернандо, а премьера фильма состоялась в 2012 году на известном кинофестивале SXSW .
Наибольшим прорывом в карьере режиссёра Шона Бэйкера становится фильм «Мандарин», представленный в 2015 году на кинофестивале «Сандэнс». Картина рассказывает непростую историю, главной героиней которой является проститутка-трансгендер по имени Син-Ди Релла, только что вышедшая из тюрьмы и узнавшая, что её парень (он же сутенёр) изменял ей с обычной девушкой. Теперь Син-Ди во что бы то ни стало пытается отомстить и наводит переполох на улицах Лос-Анджелеса.
Фильм примечателен в первую очередь тем, что был полностью снят на три смартфона iPhone 5s и впоследствии украшен яркими фильтрами. Также в нём по большей части снялись непрофессиональные актёры, в числе которых Китана Кики Родригез и Миа Тейлор, что придаёт ему особый шарм.
После фурора, который произвёл «Мандарин» на кинофестивале «Сандэнс», Шону Бэйкеру удалось без проблем найти финансирование на свой следующий, уже куда более масштабный, проект. Фильм «Проект „Флорида“» был показан в рамках «Двухнедельника режиссёров» на Каннском кинофестивале, после чего вышел в мировой прокат. В этот раз лента создавалась Бэйкером при помощи плёнки 35 мм., а снялись в ней такие актёры, как Уиллем Дефо, Бруклин Принс, звезда Instagram Бриа Винайте и Калеб Лэндри Джонс. Фильм получил самые высокие оценки критиков и всеобщее признание зрителей, став одним из главных участников гонки наград 2017.
Информацию о своей личной жизни Шон Бэйкер держит в секрете.
- Пёс Буни из фильма «Старлетка» на самом деле является псом Шона Бэйкера.