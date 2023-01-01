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The Florida Project Проект «Флорида» 2017 / США
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Проект «Флорида»

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучший актёр второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
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Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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Баба Яга спасает мир
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Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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