«Проект «Флорида»»: Рецензия Киноафиши

Королевство кривых жизней

Муни и Скотти живут в отеле, их мамы не способны больше ничем их обеспечить, поэтому развлекаются они самостоятельно. Правда, приходится брать в расчет местного менеджера Бобби, который следит за порядком и оберегает спокойную жизнь постояльцев. Но дети все равно выкручиваются и нарушают все, до чего только умудряются дотянуться. Их мамы ничем не лучше - они ведут праздный образ жизни, курят, пьют и явно не знают, что делать со своими отпрысками, т.к. совершенно не способны научить их чему-то полезному, а скорее наоборот, просто могут испортить их еще больше. Так что пока в мире происходят какие-то события, в маленьких американских отельчиках продолжают мирную уединенную жизнь «люди», губящие себя и своих детей, просто потому что сами загнали себя в эти условия.

Кадр из фильма «Проект «Флорида»

Вначале складывается ощущение, что перед зрителями рассказывается история еще одной «Маленькой мисс Счастье», но это чувство быстро сгорает, как только публика осознает, что этим детям не интересно будущее, им важно только здесь и сейчас – еда, игра и чтобы их делишки сошли им с рук. Да, они все превращают в игру. Но их родители, точнее одинокие мамы, не способны приучить их к жизни, дети набивают себе синяки, но не делают из этого никаких выводов. Как и «Клерки» до них, дети в сопровождении мам перемещаются между мотелями с названиями сказочных королевств в поиске чего-то, что сделает их жизни цельными или хотя бы развлечет их. Видимо, для этого в эпизодах появляются несчастная новобрачная, которая ищет Диснейленд, и это все, что ей нужно, и педофил, история которого обрывается так же быстро, как и начинается.

Кадр из фильма «Проект «Флорида»

За что к этой картине у критиков и зрителей такое пристальное внимание? Совершенно непонятно. Всем известно, что существуют люди, живущие за гранью бедности и делать с этим что-то должно государство. А показывать это обычным зрителям цинично и нагло, т.к. это даже хуже картин, которые снимаются для слезовыжимания. Наш Юрий Быков снимает свои фильмы на похожую тематику, но делает это совершенно иначе, за счет чего заслужил себе имя, которое не способны сломать никакие «Спящие», а английская «Леди в фургоне» благодаря игре гениальной Мэгги Смит создает из проекта почти шекспировскую историю с драматургией и прочими атрибутами настоящего кино.

Понятно, что таким проектам, как «Проект «Флорида» требуется как минимум одно известное лицо. В данном случае им стал Уиллем Дефо, которого сразу же засыпали всевозможными номинациями, как и других участников фильма. Он здесь изображает такого всеотца, не дающего в обиду никого, кто у него проживает, переживает за всех, а вот со своей семьёй у него общаться не получается. А вот для кого проект действительно оказался знаковым, так это для Бруклин Принс, исполнительницы роли Муни, ее приглашают на различные телешоу, она участвует во всевозможных награждениях и частенько появляется на телевидении. Вот за чью карьеру уж точно переживать не стоит.

Кадр из фильма «Проект «Флорида»

Картина «Проект «Флорида» - это пример нового жанра, точнее ничего нового в нем нет, просто давненько кинематографисты не выставляли обыденную, реальную жизнь за искусство. Вот Шон Бейкер, например, просто снимает (да, именно такое складывается ощущение после просмотра) все, что творится у него перед камерой. Потом его умные продюсеры придумывают красивые и правильные фразы для пресс-релизов, которые восславляют «Проект «Флориду» и другие фильмы на схожую тематику за то, что они обращают внимание зрителей на проблемы малоимущих и неспособных обеспечивать себя самостоятельно. Но вот вопрос: не рождаемся ли мы одинаковыми, с возможностями, потребностями и шансом выйти в люди? Одни это используют и выживают, а другие ничего не делают и плывут себе тихонечко по течению, авось выплывут, настрогают себе потомства и будут продолжать свое существование на то, что будет давать им государство и добрые люди, неспособные учуять тунеядство. Очень жаль, что сейчас в Америке эта тема как никогда актуальна, и картины вроде «Проекта «Флорида» незаслуженно ставятся в пример и показываются огромному числу зрителей, т.к. такие фильмы позорят честь настоящих кинематографистов и не дают заявить о себе. Тем, кому действительно есть что сказать, в отличие от других, снимающих все подряд, а потом выпускающих это и заставляющих верить в то, что это искусство и типа тоже кому-то надо…

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 8 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Проект «Флорида»