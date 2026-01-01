Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Николь Эндрюс
Nicole Andrews
Киноафиша
Персоны
Николь Эндрюс
Николь Эндрюс
Nicole Andrews
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.7
Как я встретил вашу маму
(2005)
7.9
Пожарная служба Такомы
(2019)
7.5
Город мечтаний
(2024)
Фильмография Николь Эндрюс
7.5
Город мечтаний
City of Dreams
драма, триллер
2024, США / Мексика
7.9
Пожарная служба Такомы
комедия
2019, США
5.2
Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо
Leatherface
ужасы, триллер
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.3
Трофей
Beyond the Trophy
боевик, криминал, драма
2012, США
5.1
Брандо без купюр
Brando Unauthorized
драма
2011, США
Смотреть трейлер
8.7
Как я встретил вашу маму
драма, комедия, мелодрама
2005, США
Показать еще
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить