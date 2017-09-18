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Жюльен Мори
Жюльен Мори
Julien Maury
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Жюльен Мори
Julien Maury
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Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Жюльена Мори
Родился в 1978 году. Париж, Франция.
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Фильмография Жюльена Мори
Подводный дом
драма, ужасы, мистика
2021, Франция / Бельгия
5.0
Кандиша: демон мести
ужасы
2020, Франция
4.0
Париж, я убью тебя
ужасы, фэнтези
2018, Германия / Франция
0.0
Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо
ужасы, триллер
2017, США
5.0
Азбука смерти 2
ужасы
2014, США
6.0
Мертвенно-бледный
ужасы, фэнтези
2011, Франция
5.0
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В широкий прокат выходит хоррор «Техасская резня бензопилой: кожаное лицо»
21 сентября состоится мировая премьера приквела известного фильма-ужасов «Техасская резня бензопилой: кожаное лицо». Это новый фильм хоррор-франшизы, за которую в этот раз взялись
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18 сентября 2017 12:09
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