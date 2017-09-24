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В американской глубинке обитает зловещая семья Сойеров. Их дети развлекаются тем, что заманивают посторонних в свой сарай, где старшие их безжалостно убивают. Но однажды их жертвой становится дочь шерифа, и он в отместку забирает одного ребёнка из семьи Сойеров и сдаёт его в сумасшедший дом. Спустя десять лет в лечебнице происходит бунт, в результате чего четверо больных сбегают, прихватив в качестве заложницы молодую медсестру. Они хотят перебраться в Мексику, но шериф открывает на них охоту.…