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Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо
Киноафиша Фильмы Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо Отзывы о фильме «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»
Leatherface Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо 2017 / США
5.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В американской глубинке обитает зловещая семья Сойеров. Их дети развлекаются тем, что заманивают посторонних в свой сарай, где старшие их безжалостно убивают. Но однажды их жертвой становится дочь шерифа, и он в отместку забирает одного ребёнка из семьи Сойеров и сдаёт его в сумасшедший дом. Спустя десять лет в лечебнице происходит бунт, в результате чего четверо больных сбегают, прихватив в качестве заложницы молодую медсестру. Они хотят перебраться в Мексику, но шериф открывает на них охоту.…

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Андрей Белый 24 сентября 2017, 23:31
не страшно и не интересно, жалкая породия, отстой полный, просто тупо потраченое время
24 сентября 2017, 23:31 Ответить
sgotovetskiy 4 октября 2017, 07:32
Оценка
Фильм очень понравился. На самом деле он не очень страшный, но в пару моментов очень противный!) Советую всем)
4 октября 2017, 07:32 Ответить
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