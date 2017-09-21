«Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»: Рецензия Киноафиши

Ещё не Кожаное лицо

В американской глубинке обитает зловещая семья Сойеров. Их дети развлекаются тем, что заманивают посторонних в свой сарай, где старшие их безжалостно убивают. Но однажды их жертвой становится дочь шерифа, и он в отместку забирает одного ребёнка из семьи Сойеров и сдаёт его в сумасшедший дом. Спустя десять лет в лечебнице происходит бунт, в результате чего четверо больных сбегают, прихватив в качестве заложницы молодую медсестру. Они хотят перебраться в Мексику, но шериф открывает на них охоту. Но всё ведёт к тому, что один из сумасшедших в итоге превратится в знаменитого маньяка по прозвищу Кожаное лицо.

Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»

Ещё в середине семидесятых годов первый фильм из серии «Техасская резня бензопилой» буквально задал новое направление развитию низкобюджетных фильмов ужасов. Вместо зомби и вампиров на экране был показан просто маньяк-психопат без сверхспособностей, но и без какой-либо жалости к окружающим. Но главное — в этой картине чуть ли не впервые в кинематографе у злодея появился узнаваемый атрибут — бензопила. Можно с уверенностью говорить, что без этого фильма зрители бы не увидели многие любимые франшизы вроде «Пятницы 13-е» или «Хэллоуина».

Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»

Сама же «Техасская резня...» обрела немалое количество продолжений, ремейков, приквелов ремейков и снова продолжений оригинала, отменяющих все перезапуски. И вот сейчас авторы новой картины решили вернуться к самым истокам и показать становление злодея из первой ленты 1974 года. Хотя большую часть фильма сюжет никак не напоминает об этой связи. Семья Сойеров, к которой принадлежал Кожаное лицо, упоминается в начале и дальше пропадает практически на час. В основном новый фильм — совершенно самостоятельная история. И, строго говоря, история получается не очень интересной. Компания сбежавших представляет собой совершенно типичный набор клише: агрессивная парочка влюблённых психопатов, слабоумный толстяк, обладающий почти нечеловеческой силой, и, конечно, «хороший парень», защищающий заложницу. Да и весь сюжет, в течение которого они просто убегают, дерутся и нападают на людей, выглядит скорее схематично, мало раскрывая персонажей.

Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»

Но хоть в картине и подаётся всё с абсолютно серьёзным лицом на правах настоящего фильма ужасов, избавиться от ощущения комедийной гротескности происходящего никак не получается. Слишком уж типичная зловещая семья могла напугать зрителей в семидесятых, но сейчас это уже кажется скорее иронией. Сумасшедший дом тоже оказывается совершенно «киношным» — с буйными пациентами, милыми медсёстрами, совершенно беспомощной охраной и пытками электрошоком от зловещего доктора. А дальше типичные кровавые перестрелки и убийства невинных людей, трупы в домах, жестокий шериф. В этом плане даже ремейк оригинального фильма 2003 года казался более натуральным, хотя и там персонажи выглядели неестественными. Но, пожалуй, только эта комедийность и спасает основную часть картины. Если показать сюжет более натуралистичным, то он станет уж слишком предсказуемым, а яркость и узнаваемость будет потеряна.

Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»

Но в итоге оказывается, что всё это время режиссёр аккуратно подводит зрителя к самому крутому финальному твисту. Уже почти заставив забыть о связи картины с первоисточником, он приводит героев ровно в те места, где всё должно начаться. Возможно, это показано не слишком аккуратно, но надуманность полностью компенсируется двумя моментами, которые заставят сильно удивиться, а под занавес добьют ещё и третьим. Ведь окажется, что всё подводило к совершенно иной развязке. Но, к сожалению, поймут это лишь те, кто помнит и любит классический фильм 1974 года, а в нашей стране таких, скорее всего, немного. Поэтому для американской публики «Кожаное лицо» (а именно так он и называется в оригинале, без добавок про «Техасскую резню») может и станет достаточно значимой вехой в знаменитой франшизе, но в России картина скорее окажется просто проходным кровавым ужастиком.

Алексей Хромов

В российском прокате с 21 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»