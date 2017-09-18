Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Александр Бустильо
Александр Бустильо
Alexandre Bustillo
О персоне
Фильмография
Новости
Александр Бустильо
Alexandre Bustillo
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 августа 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Александра Бустильо
Родился 10 августа 1975 года. Сен-Клу, Франция.
Развернуть
Фильмография Александра Бустильо
Подводный дом
драма, ужасы, мистика
2021, Франция / Бельгия
5.0
Кандиша: демон мести
ужасы
2020, Франция
4.0
Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо
ужасы, триллер
2017, США
5.0
Азбука смерти 2
ужасы
2014, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В широкий прокат выходит хоррор «Техасская резня бензопилой: кожаное лицо»
21 сентября состоится мировая премьера приквела известного фильма-ужасов «Техасская резня бензопилой: кожаное лицо». Это новый фильм хоррор-франшизы, за которую в этот раз взялись
Написать
18 сентября 2017 12:09
Все новости
Related video
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики