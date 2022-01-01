Фильм взорвал представления об ужастиках: здесь главным ужасом выступали не монстры, привидения и инопланетные захватчики, а люди — чьи-то соседи и приятели.

Хронологический порядок просмотра всех частей «Техасской резни бензопилой»

Как смотреть «ТРБ», чтобы проследить за последовательным развитием сюжета? Первый фильм не станет первым!

Каноничная версия

2107, «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»

У Джеда, младшего члена семьи Сойеров день рождения. Ему торжественно вручают бензопилу и жертву — человека, обвиненного в краже поросят. Но мальчик не в силах убить вора, и с ним успешно расправляется дедушка.

1955. Джед заманивает в развалины сарая Бетти Хартман — он сидел на дороге, напялив коровью голову. Семейка убивает девушку, ее отец, шериф, одержимый жаждой мести за дочь, отправляет Сойера-младшего в исправительно-психиатрическую школу «Дом Гормана», где он получает новое имя. В 1965 туда приходит на работу новенькая и хорошенькая медсестра Элизабет. Ей удается дружески пообщаться с юным пациентом Джексоном…

1974, «Техасская резня бензопилой»

Салли и Фрэнк Хардести, прихватив компанию друзей, едут навестить могилу своего дедушки — в этой техасской глуши орудуют вандалы, разоряющие захоронения. По дороге они решают подвезти до дома чрезвычайно странного парнишку, приглашающего их пообедать с его семьей...

2013, «ТРБ 3D»

Это непосредственное продолжение каноничной версии. Шериф хочет для Джеда Сойера справедливого суда и адвоката, мэр и местные жители предпочитают суд Линча. Брошенная в окно бутылка с коктейлем Молотова — и ни ужасного дома, ни кошмарного клана. Но вскоре распиливание людей возобновляется! А в Техас едет Хизер Миллер — вступать в наследство незнакомой ей бабушки...

1986, «ТРБ 2»

Год — текущий. Двое пьяных пацанов едут по пустой техасской трассе на футбол и от скуки троллят Стреч — диджея местной радиостанции. Недолго юноши глумились...

1990, «Кожаное лицо:ТРБ 3»

Перегоняющая через Техас автомобиль парочка по совету симпатяги-ковбоя выбирает лучшую дорогу — только что построенную, еще не нанесенную на карты. Фамилию ковбоя они не знают — впрочем, откуда приезжим слышать о Сойерах...

1994, «ТРБ 4: Новое поколение»

На выпускном девушка ссорится бойфрендом и намерена уехать, но парень успевает влезть в машину. И не только он — на задних сиденьях прячутся их друзья. Авто глохнет в лесу, где обнаруживается бюро страхования. Агент с мужем приглашают ребят переночевать…

AU: ремейки

В ремейках Кожаное лицо носит другое имя и имеет иную биграфию. Приквел снят позже официального римейка.

2006, «ТРБ: Начало»

1939. Работница мясокомбината теряет сознание во время работы — у нее начинаются роды. Они убивают ее. В стране последний год Великой депрессии, младенец никому не нужен, и директор комбината просто выкидывает его в мусорку. Но малыша с необычно-уродливой кожей лица спасает нищенка Люда Мэй. В 1969 выросший Томас Хьюитт сам работает на мясокомбинате. Закрытие предприятия так раздражает его, что он убивает директора. Двое братьев с подружками путешествуют по Техасу — последняя возможность оттянуться, ведь парней призывают во Вьетнам…

2003, «ТРБ»

Компания из 5 друзей едет в Даллас на концерт и подбирает на дороге неадекватную девушку — ребята искренне хотят помочь ей, но она совершает суицид прямо в салоне их машины. Поиски местного шерифа приводят их к странному дому...