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Все части «Техасской резни бензопилой»
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Все части «Техасской резни бензопилой»

Первая история про парня с лицом из чужой кожи, бензопилой и ненормальной семейкой была снята аж в 1974 году в аномальную жару, 32 дня без выходных, в обычном жилом доме, типичном для техасской глубинки. Что любопытно, аборигены, предоставившие свое жилье для съемок, спокойно занимались делами в оставшихся комнатах, игнорируя актеров, съемочную бригаду и антураж из настоящих костей. 

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Техасская резня бензопилой 3D
Техасская резня бензопилой 3D
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6.0
детектив, триллер, ужасы
2013, США
Техасская резня бензопилой: Начало
Техасская резня бензопилой: Начало
7.0
ужасы, триллер
2006, США
Техасская резня бензопилой
Техасская резня бензопилой
7.0
ужасы
2003, США
Техасская резня бензопилой. Возвращение
Техасская резня бензопилой. Возвращение
4.0
комедия, ужасы
1994, США
Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо
Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо
5.0
ужасы, триллер
1990, США
Техасская резня бензопилой
Техасская резня бензопилой
6.0
ужасы, триллер, детектив
1974, США
Сбросить
Жанр
Все Детектив Триллер Ужасы Комедия
Страна
Все США
Год
Все 1970-1979 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Фильм взорвал представления об ужастиках: здесь главным ужасом выступали не монстры, привидения и инопланетные захватчики, а люди — чьи-то соседи и приятели.

Хронологический порядок просмотра всех частей «Техасской резни бензопилой»

Как смотреть «ТРБ», чтобы проследить за последовательным развитием сюжета? Первый фильм не станет первым!

Каноничная версия

2107, «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»

У Джеда, младшего члена семьи Сойеров день рождения. Ему торжественно вручают бензопилу и жертву — человека, обвиненного в краже поросят. Но мальчик не в силах убить вора, и с ним успешно расправляется дедушка.

1955. Джед заманивает в развалины сарая Бетти Хартман — он сидел на дороге, напялив коровью голову. Семейка убивает девушку, ее отец, шериф, одержимый жаждой мести за дочь, отправляет Сойера-младшего в исправительно-психиатрическую школу «Дом Гормана», где он получает новое имя. В 1965 туда приходит на работу новенькая и хорошенькая медсестра Элизабет. Ей удается дружески пообщаться с юным пациентом Джексоном…

1974, «Техасская резня бензопилой»

Салли и Фрэнк Хардести, прихватив компанию друзей, едут навестить могилу своего дедушки — в этой техасской глуши орудуют вандалы, разоряющие захоронения. По дороге они решают подвезти до дома чрезвычайно странного парнишку, приглашающего их пообедать с его семьей...

2013, «ТРБ 3D»

Это непосредственное продолжение каноничной версии. Шериф хочет для Джеда Сойера справедливого суда и адвоката, мэр и местные жители предпочитают суд Линча. Брошенная в окно бутылка с коктейлем Молотова — и ни ужасного дома, ни кошмарного клана. Но вскоре распиливание людей возобновляется! А в Техас едет Хизер Миллер — вступать в наследство незнакомой ей бабушки...

1986, «ТРБ 2»

Год — текущий. Двое пьяных пацанов едут по пустой техасской трассе на футбол и от скуки троллят Стреч — диджея местной радиостанции. Недолго юноши глумились...

1990, «Кожаное лицо:ТРБ 3»

Перегоняющая через Техас автомобиль парочка по совету симпатяги-ковбоя выбирает лучшую дорогу — только что построенную, еще не нанесенную на карты. Фамилию ковбоя они не знают — впрочем, откуда приезжим слышать о Сойерах...

1994, «ТРБ 4: Новое поколение»

На выпускном девушка ссорится бойфрендом и намерена уехать, но парень успевает влезть в машину. И не только он — на задних сиденьях прячутся их друзья. Авто глохнет в лесу, где обнаруживается бюро страхования. Агент с мужем приглашают ребят переночевать…

AU: ремейки

В ремейках Кожаное лицо носит другое имя и имеет иную биграфию. Приквел снят позже официального римейка.

2006, «ТРБ: Начало»

1939. Работница мясокомбината теряет сознание во время работы — у нее начинаются роды. Они убивают ее. В стране последний год Великой депрессии, младенец никому не нужен, и директор комбината просто выкидывает его в мусорку. Но малыша с необычно-уродливой кожей лица спасает нищенка Люда Мэй. В 1969 выросший Томас Хьюитт сам работает на мясокомбинате. Закрытие предприятия так раздражает его, что он убивает директора. Двое братьев с подружками путешествуют по Техасу — последняя возможность оттянуться, ведь парней призывают во Вьетнам…

2003, «ТРБ»

Компания из 5 друзей едет в Даллас на концерт и подбирает на дороге неадекватную девушку — ребята искренне хотят помочь ей, но она совершает суицид прямо в салоне их машины. Поиски местного шерифа приводят их к странному дому...

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