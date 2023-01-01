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Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо
Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо, 2017: актеры и роли
Leatherface
Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо
2017 / США
Трейлер
5.3
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Бустильо
Alexandre Bustillo
Жюльен Мори
Julien Maury
В ролях
Лили Тейлор
Lili Taylor
Стивен Дорфф
Stephen Dorff
Сэм Коулман
Sam Coleman
Николь Эндрюс
Nicole Andrews
Сэм Страйк
Sam Strike
Джулиан Костов
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Метки тьмы
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2021, США, ужасы
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