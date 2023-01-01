Колесо любви, 1994

Кирилл – мечта и предел желаний многих женщин. Он служит юношей по вызову в фирме, оказывающей интимные услуги. На него большой спрос, он прилично зарабатывает, но сердце Кирилла жаждет большой и чистой любви и она приходит в образе черноокой дикой горянки-беженки. Диана работает все в том же заведении уборщицей, она влюблена в Кирилла и то и дело срывает образцовое выполнение Кириллом его обязанностей. Кирилл влюбляется в Диану, но подступиться к ней трудно – ее охраняют два брата-горца, готовых оторвать голову каждому, кто приблизится к их сестре, девушку прочат в жены богатому старику с Кавказа...