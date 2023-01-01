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Колесо любви Колесо любви
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Колесо любви, 1994

1994 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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О фильме

Кирилл – мечта и предел желаний многих женщин. Он служит юношей по вызову в фирме, оказывающей интимные услуги. На него большой спрос, он прилично зарабатывает, но сердце Кирилла жаждет большой и чистой любви и она приходит в образе черноокой дикой горянки-беженки. Диана работает все в том же заведении уборщицей, она влюблена в Кирилла и то и дело срывает образцовое выполнение Кириллом его обязанностей. Кирилл влюбляется в Диану, но подступиться к ней трудно – ее охраняют два брата-горца, готовых оторвать голову каждому, кто приблизится к их сестре, девушку прочат в жены богатому старику с Кавказа...

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в России 6 июня 1994
Премьера в мире 6 июня 1994
Возраст 16+
Режиссер
Эрнест Ясан
В ролях
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Мария Липкина
Анна Самохина
Анна Самохина
Зоя Буряк
Зоя Буряк
Иван Краско
Иван Краско
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Колесо любви 1 постер
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Колесо любви

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Кадры из фильма Все кадры
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