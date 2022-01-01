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Арташес Алексанян
Арташес Алексанян
Artashes Aleksanyan
О персоне
Фильмография
Арташес Алексанян
Artashes Aleksanyan
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Дата рождения
17 июля 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Ереван, Армения
Биография Арташес Алексанян
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Фильмография Арташес Алексанян
Наш двор. 25 лет спустя
комедия
2021, Армения
5.0
Выхода нет
драма, криминал
2015, Армения
5.0
Гарегин Нжде
биография
2013, Армения
5.0
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