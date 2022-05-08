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Анна Самохина
Анна Самохина
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Анна Самохина
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Дата рождения
14 января 1963
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
8 февраля 2010
Карьера
Актриса
Биография Анны Самохиной
Родилась 14 января 1963 года. Гурьевск, Кемеровская область, СССР (Россия).
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Фильмография Анны Самохиной
Гена-Бетон. Псевдоним для героя
комедия
2013, Россия
5.0
В стиле jazz
комедия, мелодрама
2010, Россия
5.0
Царская охота
драма, исторический
2007, Россия
7.0
Бледнолицый лжец
комедия
2001, Россия
4.0
Вицмундиръ
комедия
2001, Россия
0.0
Черный ворон
мелодрама, триллер
2001, Россия
6.0
Китайский сервиз
комедия
1999, Россия
6.0
Колесо любви
комедия
1994, Россия
4.0
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8 мая 2022 12:00
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