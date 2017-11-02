«Скрюченный домишко»: Рецензия Киноафиши

Что не так с обитателями дома?

Эксцентричная семейка Софии стала причиной разлада ее с Чарльзом в прошлом. Теперь, спустя два года, девушка возвращается с просьбой о помощи: кто-то убил ее дедушку, Аристида Леонидиса. Убийца до сих пор находится в доме, и это кто-то из членов семьи. Прибыв на место, Чарльз понимает, что убить главу семьи мог кто угодно – каждый в этом особняке подходит на роль преступника.

Взяв за основу одно из самых непредсказуемых и неожиданных произведений Агаты Кристи, Жиль Паке-Бреннер («Ее зовут Сара», «Замурованные в стене») замахнулся не столько на качественный детектив, сколько на лавры всех предшественников в данном жанре – начиная от Шерлока с Камбербетчем и заканчивая «Убийством в Восточном экспрессе» - как и Люмета, так и Брана. Атмосферность, соответствие оригиналу, раскрытие персонажей – все это в самой суровой манере стребует с Паке-Бреннера зритель. Ему придется постараться, чтобы не повторить судьбу кинговской «Темной Башни». Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что у Агаты Кристи принцип раскрытия преступлений и подведения читателя к развязке совершенно другой, нежели у Дойля или Гарднера, или хотя бы Энн Перри или Эдгара По.

Кадр из фильма «Скрюченный домишко»

Перенося «Скрюченный домишко» с печатных страниц на экраны, Паке-Бреннер все же позволил себе откорректировать ход повествования: к примеру, он убрал пояснение появления названия, которое в романе появляется в качестве стихотворения про скрюченного человечка; отец Чарльза не убит, а сам он – бизнесмен, а не частный детектив, променявший карьеру в Скотланд-Ярде или на дипломатическом поприще на маленькую комнатку со старушкой-секретаршей. Когда как литературный главный герой все два года держит связь со своей возлюбленной, Чарльз и София в фильме полностью прекращают всякое общение. Персонаж Стефани Мартини появляется как из небытия, принося с собой воспоминания и проблемы.

Кадр из фильма «Скрюченный домишко»

Изменения затронули и техническую канву сюжета: фильм напоминает собой восходящую закрученную спираль, по мере которой зрителю предлагаются портреты каждого из жителей в доме. На каждом новом витке главный герой узнает о каждом из них что-то новое, в том числе и об их отношениях друг к другу. Не знакомый с первоисточником зритель в первую очередь думает на тетю Эдит, а после – перебирает почти всех членов семьи, даже самого Чарльза и Софию, ожидая развязки в стиле последнего дела Шерлока Холмса, пока наконец его не подводят к настоящему убийце. На этом моменте произведение разгоняется от состояния неторопливого детектива до экшна с погонями и адреналином, взрывами и слезами.

Кадр из фильма «Скрюченный домишко»

Тетя Эдит в исполнении Гленн Клоуз заслуживает отдельного упоминания, так как на нее и на Софию ложится основной груз создания вуали тайны в данном произведении. Но, тогда как возлюбленная Чарльза изначально не вызывает подозрений, несмотря на все свое «подозрительное» поведение, то персонажа Клоуз нам с удивительной настойчивостью предлагают раз за разом в качестве главного подозреваемого: все эти задержки кадров на неожиданно постаревшую, осунувшуюся тетю Эдит, позволяющую себе расслабиться лишь в одиночестве, неожиданные звуки выстрелов во время наивысшего напряжения нервов, ее страсть к стрихнину, холодному оружию и верному ружью – персонаж настолько явно подходит на роль убийцы, что сразу же списывается со счетов до поры до времени, чем команда сценаристов и пользуется для дополнительного ахового эффекта в конце. Но она так иронизирует и бесконечно подкалывает и Чарльза, и зрителей, что возникающая симпатия способна заставить всех простить строгой но славной бабушке данный возможный каприз.

«Лучше всего я проявляю свои чувства с помощью ружья» - говорит тетя Эдит.

Кадр из фильма «Скрюченный домишко»

Помимо Гленн Клоуз в амплуа эксцентричной, но доброй бабушки, Паке-Бреннер собрал ударный состав актерского каста: любителям детективов будет приятно посмотреть на Мэри Ватсон (Аманда Аббингтон) из сериального «Шерлока», сдерживающую порывы своего эмоционального мужа, на Саффрон (Кристина Хендрикс) из «Светлячка», которая и в этот раз умудрилась найти себе хорошего мужа. Агент Скалли (Джиллиан Андерсон) совершенно не узнаваема в своем египетском образе актрисы Магды.

Выбор Макса Айронса на роль Чарльза – верное решение. Айронс с удивительным постоянством создает химию на экране с абсолютно всеми жителями Скрюченного домишки – от маленькой Жозефины до, простите, спущенных на него собак. С каждым из персонажей у него что-то есть – с маленькой девочкой разговоры про детективный сыск и спор, кто из них Холмс, а кто Ватсон, с Софи – развивающаяся любовная линия, с Эдит – остроумная игра в вопросы и ответы.

Кадр из фильма «Скрюченный домишко»

«Это оранжерея, где подавляют страсти. Где тех, кого любят, за кого жизнь готовы отдать, одновременно же и ненавидят и готовы убить» - тетя Эдит.

Хороши и декорации, ненавязчиво отсылающие нас к экранизациям Гарри Поттера своей воссозданной атмосферой послевоенной Англии; в сочетании с классической музыкой, ближе к концу фильма сменяемой более современной, дотошной озвучкой практически всех возможных звуковых эффектов, подложкой из истории Рут Элис, еще больше запутывающей зрителя, экранизация «Скрюченного домишки» достойна восхищения. Несмотря на сознательные отступления от сценария, придавшие произведению больше красок, голливудского лоска, Паке-Бреннеру удалось сохранить голос Кристи в произведении.

В конце концов все это нас отбрасывает неожиданно к Семейке Аддамс: эксцентричные, жестокие, но по-своему милые персонажи, полностью раскрытые в своих страстях Ярмарки Тщеславия, помещенные в один дом и связанные семейными узами способны заставить поседеть каждого.

Потапова Галина

Фильм в российском прокате со 2 ноября 2017 года.

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