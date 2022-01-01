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Аманда Аббингтон
Аманда Аббингтон
Amanda Abbington
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Аманда Аббингтон
Amanda Abbington
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Дата рождения
28 февраля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
163 см
Личные связи
Мартин Фриман
вместе с 2000 г
Биография Аманды Аббингтон
Родилась 28 февраля 1974 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Аманды Аббингтон
Скрюченный домишко
детектив
2017, Великобритания
7.0
Другая мать
драма, военный
2017, Великобритания
6.0
Шерлок: Безобразная невеста
детектив
2016, Великобритания
8.0
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Мартин Фриман
Martin Freeman
вместе с 2000 г
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