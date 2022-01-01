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Аманда Аббингтон

Amanda Abbington
Аманда Аббингтон
Аманда Аббингтон Amanda Abbington
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Дата рождения
28 февраля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
163 см
Личные связи
Мартин Фриман
Мартин Фриман
вместе с 2000 г
Биография Аманды Аббингтон

Родилась 28 февраля 1974 года. Лондон, Англия, Великобритания.

Фильмография Аманды Аббингтон
Скрюченный домишко
Скрюченный домишко
детектив 2017, Великобритания
7.0
Другая мать
Другая мать
драма, военный 2017, Великобритания
6.0
Шерлок: Безобразная невеста
Шерлок: Безобразная невеста
детектив 2016, Великобритания
8.0
Все фильмы
Связи
Мартин Фриман
Мартин Фриман Martin Freeman
вместе с 2000 г
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