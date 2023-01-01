Зеркало треснуло, 1980

По одноименному роману Агаты Кристи.
1953 год. Маленькая английская деревушка Сант-Мэри-Мид взбудоражена приездом американской съемочной группы: крупная кинокомпания приступила к работе над историческим фильмом, рассказывающим об отношениях между Джейн Грей и Елизаветой I. В картине заняты самые блистательные звезды Голливуда Марина Радд и Лола Брюстер. Козни, постоянные интриги, стремление обойти соперников – обычное дело на съемочной площадке. Все это в итоге приводит к тому, что после шумной вечеринки обнаруживают труп. За дело берется мисс Марпл...