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Зеркало треснуло Зеркало треснуло
Киноафиша Фильмы Зеркало треснуло
The Mirror Crack'd

Зеркало треснуло, 1980

1980 / Великобритания
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть О фильме

По одноименному роману Агаты Кристи.

1953 год. Маленькая английская деревушка Сант-Мэри-Мид взбудоражена приездом американской съемочной группы: крупная кинокомпания приступила к работе над историческим фильмом, рассказывающим об отношениях между Джейн Грей и Елизаветой I. В картине заняты самые блистательные звезды Голливуда Марина Радд и Лола Брюстер. Козни, постоянные интриги, стремление обойти соперников – обычное дело на съемочной площадке. Все это в итоге приводит к тому, что после шумной вечеринки обнаруживают труп. За дело берется мисс Марпл...

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1980
Премьера в России 19 декабря 1980
Премьера в мире 19 сентября 1980
Возраст 18+
MPAA PG
Режиссер
Гай Хэмилтон
В ролях
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Тони Кертис
Тони Кертис
Эдвард Фокс
Рок Хадсон
Ким Новак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зеркало треснуло 2 постера
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