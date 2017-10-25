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Жиль Паке-Бреннер
Жиль Паке-Бреннер
Gilles Paquet-Brenner
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Жиль Паке-Бреннер
Gilles Paquet-Brenner
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Дата рождения
14 сентября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Жиля Паке-Бреннера
Родился 14 сентября 1974 года. Париж, Франция.
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Фильмография Жиля Паке-Бреннера
Скрюченный домишко
детектив
2017, Великобритания
7.0
Темные тайны
триллер, драма, детектив
2015, Франция / США / Великобритания
7.0
Расплата 2
боевик, комедия, криминал
2007, Бельгия / Франция
4.0
Расплата
комедия, боевик, криминал
2003, Франция
6.0
Миленькие штучки
драма
2001, Франция
5.0
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«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Скрюченный домишко»
1 ноября кинотеатр «Синема 5 Порт Находка» станет местом проведения закрытого пресс-показа британского детектива «Скрюченный домишко», вдохновленного романом Агаты Кристи.
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25 октября 2017 20:24
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