Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Жиль Паке-Бреннер

Жиль Паке-Бреннер

Gilles Paquet-Brenner
Жиль Паке-Бреннер
Жиль Паке-Бреннер Gilles Paquet-Brenner
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 сентября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Жиля Паке-Бреннера

Родился 14 сентября 1974 года. Париж, Франция.

Фильмография Жиля Паке-Бреннера
Скрюченный домишко
Скрюченный домишко
детектив 2017, Великобритания
7.0
Темные тайны
Темные тайны
триллер, драма, детектив 2015, Франция / США / Великобритания
7.0
Расплата 2
Расплата 2
боевик, комедия, криминал 2007, Бельгия / Франция
4.0
Расплата
Расплата
комедия, боевик, криминал 2003, Франция
6.0
Миленькие штучки
Миленькие штучки
драма 2001, Франция
5.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Скрюченный домишко» 1 ноября кинотеатр «Синема 5 Порт Находка» станет местом проведения закрытого пресс-показа британского детектива «Скрюченный домишко», вдохновленного романом Агаты Кристи.
Написать
25 октября 2017 20:24
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Приложение киноафиши