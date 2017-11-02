Эксцентричная семейка Софии стала причиной разлада ее с Чарльзом в прошлом. Теперь, спустя два года, девушка возвращается с просьбой о помощи: кто-то убил ее дедушку, Аристида Леонидиса. Убийца до сих пор находится в доме, и это кто-то из членов семьи. Прибыв на место, Чарльз понимает, что убить главу семьи мог кто угодно – каждый в этом особняке подходит на роль преступника. Взяв за основу одно из самых непредсказуемых и неожиданных произведений Агаты Кристи, Жиль Паке-Бреннер…
Показ с розыгрышами прошел интересно, что не скажешь о самом фильме!
Ожидания от фильма были огромные, очень был рад, что стали экранизировать Агату Кристи, всё таки детективная классика, любимая многими!
Мне фильм показался неинтересным и некачественно сделанным.
Необоснованно трясущиеся кадры первые 15 минут, видимо хотели добавить в сидячие кадры какой-то динамики, но не получилось. Весь фильм затянут и ничего не понятно, главный герой не натыкается каждые 10 минут на какие-то улики и тебя незаинтересовывает то , что происходит, хотя героев сделали довольно интересных и загадочных, но никак их не раскрыли совершенно!
Уже через пол часа я догадался, как говорится "Кто убийца".
Итог прост. Хочу прочитать книгу, сказали, что она намного интереснее фильма (что,как всегда, логично), а фильму поставил бы 4 из 10
Ожидание фильма с розыгрышами и призами оказалось куда интереснее самого фильма. Когда-то я зачитывалась книгами Агаты Кристи, и приглашение на пресс-показ приняла с радостью.
Чуда не произошло. Фильм совершенно не для большого экрана. Бесконечные монологи утомляют. Единственный интересный момент - это концовка фильма. Все происходит стремительно и интересно. Красивые костюмы и игра актеров не спасают картину. Вывод один - читайте книги, господа!
Скажу так, продолжительные диалоги в начале усыпляли и не приятны на слух из-за некорректной настройки звука(слишком громко были настроены средние частоты), было не приятно слушать и временами хотелось встать и выйти)) Сам фильм немного затянут и, как упоминалось выше, для "большого экрана" не дотягивает. По мне: не удачная экранизация книги.
Перед фильмом нас поили вином и развлекали детективным квестом, а еще милые сыщики дарили потрясающие открыточки!
Сам фильм удивляет начиная с прочтения синосписа:
"Долгожданную свадьбу Софии и Чарльза срывает семейная трагедия: кто-то из домочадцев отравил дедушку невесты — владельца миллиардного состояния. Взявшись за расследование, Чарльз выясняет, что мотив мог быть у всех. Даже у невесты?"
Так вот никакой свадьбы там нет, и никто никому не невеста :)))) Но дедушку действительно отравили! Вопрос кто :)
Поиском ответа на этот вопрос весь фильм занимается очень красивый мужчина, но довольно посредственный детектив, Чарльз. А всячески ему мешают многочисленные обитатели шикарного замка, который почему-то назвали скрюченным домишкой!
Мне очень понравилась игра блистательной Гленн Клоуз! В этих своих брюках и с винтовкой в руках она просто великолепна! А вот Джиллиан Андерсон, ту самую которая в "Секретных материалах" играла, я даже не узнала в образе эксцентричной Магды! Такое перевоплощение!
Сюжет фильма довольно прост - дедушка убит, внучка в поисках правды приглашает своего бывшего любовника возлюбленного расследовать это преступление. Под подозрением действительно все. У всех есть свой мотив, чтобы избавится от старикана, которого недолюбливали и даже побаивались. Ну и от жирненького куска наследства просто так не отказываются, да ;)
Пока зрители гадают кому же пришло в голову прикончить дедулю - знойной красотке жене, одному из сыновей или их женушкам, может быть тетушке Эдит, а может и самой внучке или (прости господи) прыщавому внуку, у героев кипят страсти, любовь накрывает Чарльза и Софью, молодая вдова крутит шашни с учителем внука, все перманентно прибухивают, и вообще живут полной жизнью :)
Развязка фильма внезапная! Хоть убийцу мы вычислили раньше детектива, но то что произошло в конце нас поразило! Очень сильный продуманный финал! И очень жирная точка! Тут спасибо матушке Агате, все-таки она гений детектива!
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