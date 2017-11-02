Наша рецензия

Эксцентричная семейка Софии стала причиной разлада ее с Чарльзом в прошлом. Теперь, спустя два года, девушка возвращается с просьбой о помощи: кто-то убил ее дедушку, Аристида Леонидиса. Убийца до сих пор находится в доме, и это кто-то из членов семьи. Прибыв на место, Чарльз понимает, что убить главу семьи мог кто угодно – каждый в этом особняке подходит на роль преступника. Взяв за основу одно из самых непредсказуемых и неожиданных произведений Агаты Кристи, Жиль Паке-Бреннер…