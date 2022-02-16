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Джулиан Феллоуз
Джулиан Феллоуз
Julian Fellowes
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Джулиан Феллоуз
Julian Fellowes
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Дата рождения
17 августа 1949
Возраст
72 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Актер, Продюсер
Место рождения
Каир, Египет
Биография Джулиана Феллоуза
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Фильмография Джулиана Феллоуза
Страна теней
1993, Великобритания
7.0
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Мэгги Смит получает в наследство виллу на юге Франции в новом трейлере «Аббатства Даунтон 2»
Премьера ленты запланирована на 5 мая.
Написать
16 февраля 2022 10:28
HBO продлил костюмированный сериал «Позолоченный век» на второй сезон
Проект продемонстрировал лучший дебют со времен «Чернобыля».
Написать
15 февраля 2022 14:09
Продюсер «Позолоченного века» ответил, принадлежит ли сериал к той же вселенной, что и «Аббатство Даунтон»
Создателем тематически схожих сериалов выступает Джулиан Феллоуз.
Написать
25 января 2022 14:44
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