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Кристиан МакКэй
Кристиан МакКэй
Christian McKay
О персоне
Фильмография
Награды и номинации
Кристиан МакКэй
Christian McKay
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Дата рождения
11 ноября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Бери, Англия, Великобритания
Рост
184 см
Биография Кристиана МакКэя
Родился 11 ноября 1973 года. Бери, Англия, Великобритания.
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Фильмография Кристиана МакКэя
В поисках праздника
драма
2017, Италия / Франция
6.0
Ближе к Луне
драма, комедия
2014, Румыния / США / Франция / Польша / Италия
6.0
Паганини: Скрипач Дьявола
мюзикл, драма, биография
2013, Германия / Италия
6.0
Я устал от тебя
триллер
2011, США
6.0
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